Poreska uprava: Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje do 31. oktobra

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da poreski obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji su u ovoj godini porez plaćali na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje za 2026. godinu mogu podneti najkasnije do petka, 31. oktobra.

Zahtev se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.

Preduzetnicima, koji ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, rešenje Poreske uprave o odobrenom paušalnom oporezivanju, koje će važiti do 1. januara 2026. godine, biće dostavljeno elektronskim putem u poresko sanduče, na portalu ePorezi, navedeno je u saopštenju.

Preduzetnici paušalci, kod kojih nisu izmenjeni uslovi poslovanja koji bi isključili pravo na paušalno oporezivanje, nemaju obavezu podnošenja zahteva i ovaj način oporezivanja koriste dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.

Iz Poreske uprave su naveli da se pravo na paušalno oporezivanje ne može priznati obveznicima koji obavljaju delatnost u oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta, u oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, u oblast čiju delatnost ulažu i druga lica.

Takođe, pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obveznicima čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od šest miliona dinara, kao ni obveznicima koji su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od navedenog, obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu, kao i obvezniku koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod, precizirano je u saopštenju.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijumima za paušalno oporezivanje, dostupne su u Poreskom informatoru za fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost, koji je dostupan na internet stranici Poreske uprave, u sekciji „Vaš poreznik“.

