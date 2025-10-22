60 laptopova za Alibunar, Plandište i Bela Crkva

Računari su obezbeđeni od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva za državnu upravu i lokanu samoupravu, a namenjeni su unapređenju rada jedinaca lokalne samuprave na teritoriji okruga.

Južnobanatski upravni okrug danas je opštinama Alibunar, Plandište i Bela Crkva, svečano uručio 60 lapotopova sa pratećom opremom, ukupne vrednosti oko 3.000.000 dinara.

Računari su obezbeđeni od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva za državnu upravu i lokanu samoupravu, a namenjeni su unapređenju rada jedinaca lokalne samuprave na teritoriji okruga.

U prisustvu predstavnika opštine Alibunar, Plandište i Bela Crkva, a u ime Ministrastva, 60 laptop računara i opremu, po 20 za svaku opštinu, uručio je dr Zoran Tasić, načelnik Južnobanatskog uravnog okruga.

„Rad Južnobanastkog upravnog okruga, nije samo koordinacija rada inspekcijskih službi već i briga i pomoć svim opštinama i gradovina na našoj teritoriji u realizaciji zajedničkih projekata koje finasira i pomaže Vlada Republike Srbije. Administracija okruga će u budućnosti formirati posebno radno telo koje će se baviti pružanju pomoći svim jedinicama lokalne samouprave okruga, u apliciranju na svim projektima Vlade republike Srbije, samo sa jednim ciljem a to je unapređenje rada opština i gradova i poboljšanje uslova i života naših građana“, rekao je dr Tasić ovom prilikom.

U ime opštine Plandište opremu je preuzeo predsednik opštine Jovan Repac, u ime opštine Bela Crkva predsednica opštine Tatjana Kokar, u ime opštine Alibinar načelnica opštinske uprave Sanja Žebeljan.

„Donacija od 60 laptopova u mnogome znači za efikasniji rad lokalne samouprave. Donošenjem novog Zakona o legalizaciji i potrebe tehničke organizacije opština za primenu ovog zakona, ovi računari stizu u pravo vreme kao velika pomoć našim optinama. Velika zahvalnost Vladi Rebulike Srbije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Južnobanatskom upravnom okrugu na ovoj donaciji koja dolazi u pravo vreme“, bili su jednoglasni predstavnici opština Alibunar, Bela Crkva i Plandište.

(Pančevac/)