Četiri medalje za sefkerinski Dragon

Andrej Mrvić i Nikola Gligor ubedljivim pobedama osvojili su zlatne medalje, Jovan Stojanov srebro u veoma jakoj konkurenciji sa četiri meča u jednom danu i Filip Džakula bronzano odličje.

Pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu, 18. i 19. oktobra u zemunskoj hali sportova “Pinki”, održan je međunarodni turnir u kik boksu „Trofej Beograda 2025“, prenosi Glas Opova.

Ovo tradicionalno internacionalno takmičenje svake godine organizuje Kik boks savez Beograda, i jedan je od najznačajnijih kik boks događaja u regionu.

Među 250 takmičara iz sedam država nastupala su i četiri takmičara iz borilačkog kluba “Dragon” Sefkerin, koji su ostvarili izvanredne rezultate.

“Ističemo pažnju i zahvalnost našim kadetima za postignut veliki uspeh,obzirom da su imali više mečeva tokom takmičenja u jakoj konkurenciji. Zahvaljujući treneru Nikoli Stankov koji je pripremao takmičare, na profesionalnom nivou govore njihovi rezultati“, navodi se u saopštenju Uprave kluba „Dragon“.

(Glas Opova)