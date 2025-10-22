10. kolo PFL Pančevo: Sefkerinci i Sakuljani upisali po tri boda

Oba „prvoligaša“ zabeležila su pobede u 10. kolu PFL Pančevo, prenosi Glas Opova.

TEMPO (Sefkerin) – SLOGA (Banatsko Novo Selo) 3:1; Sefkerinci su odigrali dobar meč i zasluženo slavili. Strelci za Tempo su bili Kuč i Mladenović dva puta.

BANATUL (Lokve) – BORAC (Sakule) 0:1 (0:0); Minimalna ali veoma važna pobeda koja donosi tri boda u gostima, što ostavlja Sakuljane u trci za čelo tabele sa Crvenom zvezdom. Strelac jedinog pogotka na utakmici je bio Nemanja Nedić.

Rezultati 10. kola: Tempo – Sloga 3:1; BAK – Dolina 0:0; Radnički – Spartak 1911 1:4; Crvena zvezda – Budućnost 10:0; Banatul – Borac 0:1; Vulturul – Partizan 4:1; Ševac – Omladinac 3:0; Unirea – OFK Proleter 2:4

Tabela: 1. Crvena zvezda (26); 2. Borac (24); 3. Ševac (19); 4. Vulturul (18); 5. Dolina (18); 6. Banatul (16); 7. BAK (15); 8. Unirea (15); 9. Partizan (14); 10. OFK Proleter (14); 11. Spartak 1911 (11); 12. Tempo (10); 13. Budućnost (10); 14. Omladinac (7); 15. Sloga (4); 16. Radnički (3)

U subotu su odigrane utakmice 7. kola Pionirske lige južnog Banata – grupa sever. Tempo je u Sefkerinu odigrao 3:3 sa Dolinom, dok je Borac u Uzdinu pobedio Unireu rezultatom 0:6. Rezultati 7. kola: Dolina – Polet 0:11; Unirea – Borac 0:6; Tempo – Slavija 1933 3:3; Spartak 1911 – Jugoslavija 3:5; Vojvodina – Bubamara 2010 8:1 Tabela: 1. Jugoslavija (18); 2. Spartak 1911 (15); 3. Slavija 1933 (13); 4. Polet (10); 5. Borac (10); 6. Unirea (9); 7. Tempo (7); 8. Dolina (6); 9. Vojvodina (3); 10. Bubamara 2010 (0)

(Glas Opova)