Vršačkom Rasputin timu 4 medalje na takmičenju u powerliftingu

Vršački Rasputin tim učestvovao je oivog vikenda na internacionalnom takmičenju u powerliftingu, u WRPF federaciji, a u organizaciji Legacy Gym Sombor.

Na takmičenju je učestvovalo preko 100 takmičara iz 8 zemalja, a Rasputin tim i naš grad, u disciplinama benchpress (potisak sa grudi) i deadlift (mrtvo dizanje), predstavljala su 3 takmičara, koji su osvojili četiri medalje. Vredno je napomenuti da su se ovi momci prvi put oprobali u powerliftingu.

(Video: Akademija snage i fitnesa „Rasputin tim“ )

Aleksandar Stojanovski je napravio rezultat od 80kg u benchpressu i 135kg u deadliftu. Viktor Bislimi je, sa 16 godina, sa rezultatom od 120kg u benchpress i 160kg u deadliftingu, uzeo zlato u obe discipline u kategoriji subjuniora. Marćel Nermešan je u kategoriji do 100kg, u open seniorima, uzeo srebro u disciplini benchpress sa rezultatom 150kg i još jedno srebro u disciplini deadlift sa podignutih 220kg.

„U ovoj kategoriji se vodila žestoka borba oko drugog mesta između Marćela i takmičara iz Bosne, pošto su obojica imali istu telesnu težinu, od 92kg, i napravili isti rezultat od 220kg. Momci su dobili još više volje i motivacije posle lepih rezultata, tako da kreću polako pripreme za sledeću godinu, za maj mesec. Tada će biti domaćin grad Niš, gde će se održati istočnoevropsko prvenstvo u powerliftingu u WRPF federaciji. Domaćin je Klub Leskovac, na čelu sa Žikom Markovićem predsednikom WRPF powerliftig federacije Srbije, koji je višestruki šampion sveta u disciplini benchpress u master kategoriji +60 godina“, kaže Damir Krunić ispred Rasputin tima.

(Pančevac/Vršaconline/Rasputin tim)