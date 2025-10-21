RHMZ objavio najnoviju prognozu: Sutra još toplije nego danas

U nastavku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, najviša temperatura od 13 do 21 °C, najavio je u najnovijoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

– Duvaće slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju dostizati udare olujne jačine – stoji na sajtu RHMZ.

U sredu i četvrtak toplo, od petka svežije s ačestom pojavom kiše

– Sutra ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11 °C, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 °C na zapadu Srbije.

U četvrtak još malo toplije uz umerenu oblačnost i umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata u drugom delu dana u pojačanju. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti severne i zapadne, tokom noći i u petak ujutru proširiće se i na ostale predele Srbije uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

– Za vikend i početkom sledeće sedmice svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova – stoji na sajtu RHMZ.

(Pančevac)