Večeras pored Zemlje prolazi kometa Lemon, evo kada možete videti spektakl

Kometa C/2025 A6, poznata pod imanom Lemmon je otkrivena početkom 2025. tokom posmatranja nebeskog pretraživala sa planine Lemmon u Arizoni.

Kometa se kreće po dugoj putanji koju obiđe jednom u oko 1.350 godina. Ona nam je sada u poseti i ako propustimo da je vidimo drugu priliku za nju imaćemo tek kroz 1350 godina.

Našoj planeti će se najviše približiti 21. oktobra, tj. danas, kada će od nas biti udaljena oko 89 miliona kilometara. Istog dana Mesec ulazi u fazu novog meseca što znači da se neće videti, tj. neće svojim svetlom ometati noćno posmatranje neba.

Posebno je važno što i meteorski roj Orionida dostiže svoj vrhunac te iste noći pa to osmatranje daje posebnu čar.

Međutim, iako će nam kometa biti najbliža danas njen sjaj još neće biti na vrhuncu. Ona se tek približava Suncu pa zato postaje sve svetlija i njen sjaj tek raste. U perihel, tj. tačku u kojoj će biti najbliža Sucu kometa će dospeti 8. novembra.

Da bi ste videli kometu Lemmon iz grada morate imati dvogled najmanje. Izvan grada, tj. sa mesta na kojem pogled neće ometati nikakvo gradsko svetlo kometu ćete, naravno, ako bude vedro i budete imali čist pravac posmatranja, moći da vidite čak i golim okom. Razume se, videćete je kao jednu sivkastu pegu. Svakako ne možete očekivati da vidite kometu kakva je ona na fotografijama pravljenim sa dugim ekspozicijama.

Kada kometu da potražite na nebu?

Pa, najbolje je oko jedan sat posle zalaska Sunca, jer tada će ona biti na svojoj najvišoj tački na nebu – oko 15 stepeni što baš i nije visoko tako da morate imati čist pogled na horizont da biste je videli.

Podaci za Beograd prikazuju da kometa izlazi u 04:40 časova i zalazi u 21:16 časova.

Prema izračunatim vremenima za Beograd ovo su najvažnije smernice:

– Kometa izlazi (“rise”) oko 4:40h lokalnog vremena.

– Kometa zalazi (“set”) oko 21:16h.

Najbolje vreme je odmah nakon zalaska Sunca, dakle, večernji posmatrački period jer je položaj nisko ka zapadu/severozapadu. Kometu potražite blizu sazvežđa Velikog medveda.

U Beogradu su najbolje šanse da je vidite tamo gde “puca” horizont, a to su Ušće (kod Save i Dunava) gde se pruža otvoren pogled ka zapadu, Ada Ciganlija, na nasipu i to na onom delu koji nema veštačkog osvetljenja, kao i Zemun, deo keja ka Gardošu jer vam treba zapadni deo horizonta.

Takođe za posmatranje komete Lemmon večeras dobre su i terase i krovovi solitera okrenuti ka zapadu.

Sa dobrog osmatračkog mesta dvogledom će te možda uočiti i rep komete. Ukoliko kometu slikate fotoaparatom imaćete šanse da napravite odlične fotografije – ali, naravno, morate savladati tehniku snimanja. Ovu kometu moći ćete da snimite i telefonom, koji ima mogućnost pravljenja ekspozicija od 3 do 10 sekundi. Podrazumeva se da za snimanje koristite stativ kako bi telefon (ili fotoaparat, kamera itd. ostao miran tokom snimanja.

Detalj iz Wikipedie

C/2025 A6 (Lemon) je neperiodična kometa koju je otkrio istraživački centar Maunt Lemon na slikama dobijenim 3. januara 2025. godine. Ima orbitalni period od oko 1.350 godina i proći će perihel 8. novembra 2025. godine, kada će biti udaljena 0,53 AJ (79 miliona km) od Sunca. Ovaj prolazak kroz perihel će smanjiti orbitalni period na oko 1.150 godina. Najbliže će se približiti Zemlji 21. oktobra 2025. godine i može biti vidljiva golim okom 42 stepena od Sunca nakon zalaska sunca. Od 9. oktobra 2025. godine, kometa je imala prividnu magnitudu oko 5,9, i vidljiva je dvogledom oko 15 stepeni ispod čaše Velikog medveda. Trenutno se nalazi oko 2 stepena jugozapadno od zvezde Psi Veliki Medved.

(Objektiv)