Sve što vam pripada: Ovo su naknade koje možete dobiti od PIO fonda

Građani koji su korisnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) u Srbiji mogu, pored redovne penzije, da ostvare više vrsta novčanih naknada.

Ove naknade predstavljaju dodatnu finansijsku podršku osobama koje su, zbog bolesti, povrede, telesnog oštećenja ili drugih životnih okolnosti, u posebno teškom položaju.

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Pravo na ovu naknadu imaju osiguranici ili korisnici penzije kojima je, zbog bolesti, invaliditeta ili starosti, potrebna pomoć druge osobe u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti. To su ljudi koji nisu u stanju da se samostalno hrane, oblače, održavaju ličnu higijenu ili kreću.

Naknada nije uslovljena materijalnim statusom, već zdravstvenim stanjem i stepenom funkcionalne nesposobnosti.

U 2025. godini ova naknada iznosi 33.171,53 dinara, a prima je oko 82.000 korisnika. Isplaćuje se mesečno i ne utiče na visinu osnovne penzije. Zahtev se podnosi u najbližoj filijali PIO fonda uz medicinsku dokumentaciju, a komisija fonda utvrđuje ispunjenost uslova.

Naknada za telesno oštećenje

Ovu naknadu imaju pravo da dobiju osiguranici kod kojih je, usled povrede na radu, profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom, došlo do trajnog telesnog oštećenja. U pitanju su osobe koje su izgubile ili trajno oštetile neki organ, ekstremitet ili funkciju tela.

Iznos naknade zavisi od stepena oštećenja. Za 100 odsto oštećenja isplaćuje se 13.821,10 dinara mesečno, dok se iznos smanjuje srazmerno stepenu oštećenja – na primer, za 70 odsto iznosi oko 9.674 dinara, a za 30 odsto oko 4.146 dinara.

Pravo se priznaje samo ako je povreda ili bolest u direktnoj vezi sa radom, dok se povrede van radnog mesta ne uzimaju u obzir.

Naknada za pogrebne troškove

Ovu jednokratnu pomoć može dobiti lice koje je snosilo troškove sahrane korisnika penzije ili osiguranika. Uslov je da se zahtev podnese u roku od šest meseci od smrti i da se priloži dokaz o plaćenim troškovima.

Za 2025. godinu iznos naknade je 76.369 dinara i isti je za sve kategorije. Sredstva se redovno usklađuju sa rastom troškova života i prosečnih zarada.

Kako se podnosi zahtev

Za sve vrste naknada potrebno je podneti zahtev nadležnoj filijali Fonda PIO, uz propisanu dokumentaciju. Obrasci su dostupni u poslovnicama i na sajtu Fonda. Važno je da se zahtev podnese u predviđenom roku, jer kašnjenje može značiti gubitak prava.

Fond nakon toga razmatra dokumentaciju i donosi rešenje o priznavanju ili odbijanju prava, a korisnici imaju mogućnost žalbe.

Porodična penzija

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice preminulog penzionera ili osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili imao najmanje pet godina staža. Ako je smrt nastala zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, porodica stiče pravo bez obzira na dužinu staža.

Iznos penzije zavisi od broja članova porodice:

za jednog člana – 70% penzije,

za dva člana – 80%,

za tri – 90%,

za četiri ili više članova – 100%.

Pravo mogu ostvariti supružnici, vanbračni partneri, deca i roditelji koje je preminuli izdržavao.

Udovica stiče pravo ako je do smrti supruga napunila 53 godine, postala nesposobna za rad ili brine o deci koja primaju porodičnu penziju. Ako je imala najmanje 45 godina, stiče pravo kada napuni 53. Udovac pravo stiče pod istim uslovima, ali uz starosnu granicu od 58 godina.

Porodičnu penziju mogu dobiti i bivši supružnici ako im je sudom priznato pravo na izdržavanje.

Deca imaju pravo na penziju do 15 godina, do 20 ako pohađaju srednju školu, odnosno do 26 ako studiraju. Deca sa invaliditetom pravo zadržavaju trajno, dok traje nesposobnost za rad. Roditelji preminulog mogu ostvariti pravo ako su navršili 65 godina (muškarci) ili 60 godina (žene), ili su potpuno nesposobni za rad.

Prema podacima PIO fonda iz jula 2025. godine, u Srbiji ima oko 1,66 miliona penzionera – od čega više od 1,11 miliona starosnih, 322.000 porodičnih i oko 225.000 invalidskih penzionera.

