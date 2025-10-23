Vršac: Održano predavanje o bezbednosti za osnovce

Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova nizom aktivnosti sprovode projekat ,,Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“.

Cilj projekta je da se učenici upoznaju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije, da upoznaju šta je njihov posao, da se podsete bezbednog ponašanja u saobraćaju i vanrednim situacijama kao što su požari, poplave, oluje i zemljotresi, ali i da shvate da postoje organi koji u tim trenucima pružaju pomoć.

U OŠ „Olga Petrov Radišić“ predavanje za učenike trećeg i četvrtog razreda realizivali su pripadnici MUP-a i vatrogasne službe.

„Đaci su imali priliku da pokažu koliko znaju o bezbednosti u saobraćaju, i da nauče pravila bezbednog postupanja u saobraćaju i vanrednim situacijama“, navode u OŠ „Olga Petrov Radišić“.

(Pančevac/Zoran Kiš)

