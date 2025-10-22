Sahranjen general Pavković: Venac sa porukom poslao i predsednik Vučić
Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.
Hiljade ljudi oprostilo se od njega: porodica, gardisti i vojska te mnogobrojni prijatelji.
Na sahranu slavnom generalu stigli su prelepi venci kao poslednji oproštaj od predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva odbrane.
Na vencu koji je poslao predsednik Vučić piše:
“Počivaj u miru, generale. Predsednik Republike Aleksandar Vučić” .
Prethodno je u Domu Vojske Srbije održana je komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba. U prvom redu porodica, deca…, brojni prijatelji, saborci i poštovaoci odaju počast.
Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala. Komemoraciji prustvuju članovi porodice – deca generala Pavkovića, kojima su brojni prijatelji, saborci i poštovaoci izrazili saučešće zbog gubitka.
Komemoraciji prisustvuju i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, ministri Nikola Selaković i Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73).
Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast.
– Bio je uzoran oficir, poštovan i od potčinjenih i od pretpostavljenih. Njegova odanost, hrabrost i vernost otadžbini ostaće primer kako se služi i brani Srbija. General Pavković bio je otac šestoro dece, neka mu je laka zemlja i večna slava, rečeno je u oproštaju od generala.
Od pokojnog Pavkovića oprostio se predsednik Kluba generala i admirala Srbije general-major u penziji Luka Kastratović a potom i general-potpukovnik u penziji Dragan Paskaš.
Ko je bio general Pavković
General Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini. Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.
Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Zatvorsku kaznu je izdržavao u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.
Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.