Sahranjen general Pavković: Venac sa porukom poslao i predsednik Vučić

Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

Hiljade ljudi oprostilo se od njega: porodica, gardisti i vojska te mnogobrojni prijatelji.

Poslednjem ispraćaju ratnog komandanta prisustvovao je veliki broj njegovih saboraca, prijatelja, političara i poštovalaca . Došli su i veterani čuvene bitke na Košarama da odaju poslednju poštu svom komandantu.

Na sahranu slavnom generalu stigli su prelepi venci kao poslednji oproštaj od predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva odbrane.

Na vencu koji je poslao predsednik Vučić piše:

“Počivaj u miru, generale. Predsednik Republike Aleksandar Vučić” .

Prethodno je u Domu Vojske Srbije održana je komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba. U prvom redu porodica, deca…, brojni prijatelji, saborci i poštovaoci odaju počast.

Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala. Komemoraciji prustvuju članovi porodice – deca generala Pavkovića, kojima su brojni prijatelji, saborci i poštovaoci izrazili saučešće zbog gubitka.

Komemoraciji prisustvuju i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, ministri Nikola Selaković i Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73).

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast.

– Bio je uzoran oficir, poštovan i od potčinjenih i od pretpostavljenih. Njegova odanost, hrabrost i vernost otadžbini ostaće primer kako se služi i brani Srbija. General Pavković bio je otac šestoro dece, neka mu je laka zemlja i večna slava, rečeno je u oproštaju od generala.

Od pokojnog Pavkovića oprostio se predsednik Kluba generala i admirala Srbije general-major u penziji Luka Kastratović a potom i general-potpukovnik u penziji Dragan Paskaš.