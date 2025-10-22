Vučić posetio upucanog Milana Bogdanovića: Primio je metak nakon pitanja “Treba li Vam nešto, gospodine?”
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je Milana Bogdanovića koji je danas upucan u napadu kod Narodne skupštine Srbije.
Predsednik je objavio fotografiju sa gospodinom Bogdanovićem koji je u bolničkom krevetu i poslao snažnu poruku građanima.
– Milan Bogdanović, junak iz Ćacilenda, uspešno je operisan. Lekari su mu izvadili metak, koji je primio pošto je napadača pitao “Treba li Vam nešto, gospodine?” – naveo je Vučić.
– Obećao sam Milanu, da ćemo odmah po njegovom oporavku, zajedno provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope, a to je Ćacilend – napisao je predsednik Srbije i dodao:
P.S. Danas sam pogrešio, Milan je otac troje, a ne dvoje dece.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(Pančevac)