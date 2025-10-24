Do 5. novembra oni će privući sreću: Ova 4 horoskopska znaka osetiće pravu ljubav

Četiri znaka Zodijaka privlače sreću i pravu ljubav između 22. oktobra i 5. novembra 2025. godine. Prema rečima astrologa Mej, nakon meseci suočavanja sa izazovima i preprekama, sve se menja nabolje jer “Venera, planeta ljubavi, lepote, romantike, harmonije i novca, ulazi u svoj dom — znak Vage.”

Ne samo da je Venera najmoćnija u Vagi, već će planeta ljubavi u ovom znaku stvoriti izuzetno redak vazdušni trigon sa Plutonom u Vodoliji i Uranom u Blizancima, što, kako Mej objašnjava, podstiče da “volimo drugačije, razmišljamo slobodnije i gradimo odnose i umetnost koji deluju življe.”

– Ovo će učiniti da vaš novčani prihod naglo krene da raste – dodaje astrolog, a kroz to ćete neočekivano pronaći nove veze i osećati se inspirisanije i kreativnije.

Dakle, ako ste čekali preokret — čekanje se završava sada. Iako se to dugo pripremalo, evo koji astrološki znaci će privući sreću i pravu ljubav u narednim nedeljama.

VAGA

Sa Venerom u vašem znaku, Vage, privlačite sreću i pravu ljubav između 22. oktobra i 5. novembra 2025. Mej kaže: “Spremite se da zaradite mnogo novca ovog meseca. Spremite se da vaši odnosi ožive. Spremite se da izgledate dobro, da se osećate dobro”, jer ulazite u svoj najbolji period do sada.

Od promene izgleda do toga da zračite čak i kad se ne trudite, svi pogledi biće uprti u vas.

Pošto “Venera u vašem znaku pravi veliki vazdušni trigon sa Plutonom i Uranom”, objašnjava Mej, možete očekivati vrlo strastven susret. Bilo da osobu upoznate uživo ili onlajn, ova nova energija nateraće vas da preispitate svoje dosadašnje “tipove” i da se zainteresujete za nekog sasvim novog.

Ako ste već u vezi, a stvari su bile pomalo napete, očekujte više harmonije i otvorenih, isceljujućih razgovora.

OVAN

Ovnovi, ako ste priželjkivali romantiku, spremite se da upoznate ljubav svog života, jer privlačite sreću i pravu ljubav između 22. oktobra i 5. novembra 2025. Od novih poznanstava do mogućeg viralnog trenutka na društvenim mrežama, vaš život bi mogao da se potpuno preokrene — ali u pozitivnom smislu.

– Ako ste već u vezi, spremite se da vaša veza pređe na viši nivo, da se dodatno produbi – kaže Mej.

Za neke to može značiti zajednički život, a za druge brak. U svakom slučaju, budite spremni da volite dublje, jače i iskrenije nego ranije.

BLIZANCI

Blizanci, ako tražite ljubav, spremite se za najromantičniji period do sada. Od strasti do iskrene povezanosti, osetićete intenzitet sve do 5. novembra, jer u tom periodu privlačite sreću i prvau ljubav.

Možda vam sada deluje neverovatno, ali uskoro ćete osetiti kako vaša kreativnost buja i vaše umetničke sposobnosti dolaze do izražaja.

Ipak, budite pažljivi — Venera pravi opoziciju sa Neptunom, što može da vas navede da idealizujete neku osobu umesto da je vidite onakvom kakva zaista jeste.

VODOLIJA

Vodolije, privlačite sreću i pravu ljubav između 22. oktobra i 5. novembra 2025. Prema rečima Mej, Venera u Vagi za vas je “dašak svežeg vazduha”.

Od sada ćete želeti intelektualne i emotivne razgovore koji vode ka miru i harmoniji.

Uz to, “ako ste slobodni, ovo je jedan od najmoćnijih tranzita za molitvu ili manifestovanje svoje srodne duše“, jer će vas Venera blagosloviti i pomoći da vaše želje postanu stvarnost.

Nikada se ne plašite da se povežete s višom silom, jer, kako kaže Mej, vera čini manifestacije deset puta lakšima.