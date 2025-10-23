Nevreme stiže u region: Očekuje se potop, gromovi i orkanski vetar

Sve više jača snažan ciklon nad severozapadnom Evropom. On donosi olujno nevreme širom kontinenta, a na udaru su predeli od severa Španije i Portugalije preko Francuske, zemalja Beneluksa i Engleske do Nemačke, Poljske, Danse i Švajcarske.

Nevreme je praćeno onilnom kišom i olujnim vetrovima u priobalnim delovima sa udarima od 120 km/h, uz ogromne talase.

Nevreme će žestoko pogoditi centralnu Evropu, a naročito oblast Alpa. U Alpima se očekuju orkanski udari vetra od 150 km/h, lokalno i više, uz pojavu štete, a ovaj vetar biće opasan i po ljudske živote. Orkanski vetar biće praćen vrlo obilnim padavinama i pašće više od 100 litara kiše, a u višim delovima Alpa vejaće sneg.

U toku dana snažno nevreme iz oblsti Alpa proširiće se i na Jadran i severozapad Balkana. Na severnom delu Jadrana, na severozapadu Hrvatske, na severu Dalmacije, u Istri i širom Slovenije očekuju se olujni, a na planinama iznad Jadrana od Slovenije do Hrvatske i orkanski udari vetra od 150 km/h. Veoma jaka kiša biće praćena snažnim pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se da padne lokalno i više od 200 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od poplava i bujica. Oluja će potencijalno opasno biti i po materijalna dobra i po ljudske živote i biće jedna od najjačih poslednjih godina.

Na Jadranu se očekuju ogromni talasi koji će čak moguće zaustaviti i pomorski saobraćaj, oluja bi mogla da ometa i kopneni, pačak i avio saobraćaj.

Nevreme uz jaku kišu i jake vetrove pogodiće i unutrašnje delove, a večeras i noćas zahvatiti i Srbiju, pri čemu su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.

Stabilizacija vremena i slabljenje uticaja ciklona očekuje se u petak tokom dana.

Zbog očekivanih veoma loših vremenskih uslova, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Objektiv)