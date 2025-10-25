Upozorenje Ministarstva poljoprivrede: Prijavite spaljene njive!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upozorava poljoprivrednike da je spaljivanje strnjike i žetvenih ostataka strogo zabranjeno. Ova praksa uništava zemljište, ugrožava zdravlje ljudi i životinja i izaziva požare sa velikim materijalnim štetama – stoji u saopštenju ovog ministarstva. Podsećaju poljoprivrednike, da prema Zakonu o zaštiti od požara, za ovaj prekršaj predviđene su novčane kazne i ističu da u okviru svojih nadležnosti i dostupnih podataka, sprovodi mere u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Kako kažu, Ministarstvo raspolaže ažuriranim satelitskim i terenskim snimcima, kao i izveštajima poljoprivrednih inspektora, na osnovu kojih se jasno uočavaju parcele na kojima je spaljena strnjika. Svaka takva parcela koja se i dalje vodi kao aktivna u eAgraru, a utvrđeno je da je spaljena, a vlasnik nije prijavio požar, automatski će povlačiti pasivan status celog gazdinstva – upozoravaju nadležni.

U sopštenju stoji da ministarstvo pruža mogućnost dobrovoljnog ispravljanja – svi poljoprivrednici koji su imali požar na svojim parcelama, bez obzira na uzrok, pozivaju se da u roku od sedam dana ažuriraju podatke u eAgraru, odnosno da, ukoliko su parcele uništene ili izgorele, izvrše njihovo privremeno isključenje iz aktivne obrade, jer prema zakonu nemaju pravo na podsticaje. Nakon isteka navedenog roka, sva gazdinstva koja nisu postupila po ovom pozivu, a na čijim se parcelama utvrdi spaljivanje bez prijave, biće predmet prekršajnog postupka i stavljena u pasivan status. U saradnji sa poljoprivrednom inspekcijom i Sektorom za vanredne situacije MUP-a, nastavljaju s pojačanom kontrolom. Inspekcijske službe su svakog dana na terenu i sankcionisaće sva lica koja krše propise. Napominju da ove mere nisu usmerene protiv poljoprivrednika, već u zaštitu zemljišta, biodiverziteta i zdrave životne sredine. Tokom prethodnih dana na snimcima je zabeleženo više hiljada požarišta na njivama, što je doprinelo ozbiljnom zagađenju vazduha u brojnim sredinama, a ugrožen je bio i saobraćaj na putevima širom Srbije. Na kraju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede još jednom apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da se uzdrže od paljenja strnjike i žetvenih ostataka, i time ne samo izbegnu kazne, već zaštite svoje zemljište, svoju decu i svoj život!

Z.St