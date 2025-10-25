Poziv PKS poslodavcima: Prijavite firme za učešće u dualnom obrazovanju

Privredna komora Srbije poziva sve poslodavce koji žele da se uključe u dualni model obrazovanja da najkasnije do 15. januara podnesu prijave putem portala www.dualnoobrazovanje.rs. Prijave se odnose na školsku 2026/27. godinu i podnose se u tri jednostavna koraka. Cilj ovog poziva je da se potrebe privrede uvrste u konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako bi obrazovni sistem pratio realne potrebe tržišta rada. Prikupljene informacije PKS prosleđuje nadležnim obrazovnim institucijama. Svi poslodavci koji posluju na teritoriji Srbije mogu učestvovati u dualnom modelu. Potrebno je da kroz prijavu navedu željeni obrazovni profil i broj učenika koje planiraju da uključe u praksu u narednoj školskoj godini. Najtraženiji profili dolaze iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, turizma, ugostiteljstva i IT sektora, jer su upravo ta zanimanja trenutno najpotrebnija domaćoj privredi. Posebno su traženi bravari, zavarivači, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašina i srodni profili.

Do sada je više od 1.200 kompanija učestvovalo u dualnom obrazovanju, a preko 20.000 učenika prošlo je kroz ovaj oblik prakse. Boravak učenika u kompanijama je strogo regulisan i nadziran.Da bi mogli da učestvuju u dualnom modelu, poslodavci moraju da prođu proces akreditacije kod PKS, da posluju u delatnosti koja odgovara profilu učenika, da ispune sve zahteve propisane Zakonom o dualnom obrazovanju i obezbede uslove za bezbednost i zdravlje učenika na radu u skladu sa zakonom.

Učenici u dualnom obrazovanju imaju ugovorena prava – primaju novčanu naknadu za svaki sat proveden u učenju kroz rad, imaju osiguranje za slučaj povrede na radu, kao i pokrivene troškove obroka i prevoza. Dualno obrazovanje povezuje školu i realno radno okruženje. Učenici deo nastave pohađaju u kompanijama, gde stiču praktična znanja i veštine koje direktno odgovaraju potrebama privrede. Praksa pokazuje da ovaj sistem daje najbolje rezultate – učenici brže savladaju gradivo, razvijaju radne navike i samostalnost, a kompanije dobijaju mlade, već obučene radnike koji poznaju posao od prvog dana. Značajan podatak je da oko 70 posto učenika ostaje da radi u kompanijama u kojima su obavljali praksu, dok većina ostalih nastavlja da se bavi zanimanjima za koja su se školovali. To potvrđuje da dualno obrazovanje omogućava mladima da pronađu posao u struci, a privredi da obezbedi kvalifikovan kadar.

Svi zainteresovani poslodavci mogu do 15. januara podneti izjavu o nameri i prijaviti se putem portala www.dualnoobrazovanje.rs. Na taj način doprinosite razvoju kadrova koji odgovaraju potrebama vaše delatnosti i jačanju ukupne konkurentnosti privrede Srbije.

Z.St.