Džez velikan Dave Holland na drugoj večeri 28. Pančevačkog Jazz Festivala

Drugo festivalsko veče 28. Pančevačkog Jazz Festivala biće održano u petak, 31. oktobra 2025. godine, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, i donosi publici dva izuzetna koncerta koja predstavljaju vrhunac savremene džez interpretacije.

Program počinje u 20 časova nastupom Dave Holland Trija, koji čine kontrabasista Dave Holland, saksofonista Jaleel Shaw i bubnjar Nasheet Waits – trojica umetnika čije razumevanje, energija i međusobna muzikalnost čine ovaj sastav jednim od najautentičnijih akustičnih trija današnjice. Holland, čije ime već decenijama zauzima posebno mesto u istoriji džeza, u Pančevo dolazi sa novim programom koji osvetljava njegov prepoznatljiv spoj iskustva, improvizacije i stvaralačke slobode.

Tokom više od pet decenija karijere, sarađivao je sa legendarnim muzičarima kao što su Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea i Stan Getz, a kao bendlider i kompozitor ostavio je neizbrisiv trag u istoriji džeza. Dobitnik je dve nagrade Grammy i brojnih međunarodnih priznanja. Njegova muzika odlikuje se snažnim ritmičkim pulsiranjem, bogatom harmonijskom strukturom i izraženim kolektivnim duhom, u kojem svaka improvizacija postaje prostor za stvaralački dijalog. Koncert Dave Holland Trija u Pančevu obećava autentično muzičko iskustvo koje spaja snagu, eleganciju i duboku emotivnost.

Nakon kraće pauze, u 21.30 časova, festivalsku scenu preuzeće Yuval Cohen Quartet, sastav koji publici donosi suptilan i lirski pristup savremenom akustičnom jazzu. Cohen je saksofonista i kompozitor prepoznatljiv po melodijskom izrazu, skladnim formama i toplom zvuku. Njegov najnoviji album Winter Poems, objavljen za prestižnu izdavačku kuću ECM, svedoči o njegovom zrelom i autentičnom autorskom rukopisu. Kvartet koji predvodi izvodi muziku bogatu finim nijansama i dinamikom, u kojoj dominiraju melodija i interakcija među muzičarima.

Nakon inspirativnog otvaranja festivala u znaku Torda Gustavsena, čiji će solo nastup uneti prepoznatljivu poetsku atmosferu skandinavskog džeza, i koncerta ansambla Serbian All Stars, koji će kroz program Past, Present and Future spojiti tradiciju i savremene tokove domaće scene, drugo festivalsko veče nastavlja u duhu umetničke raznovrsnosti i visokih interpretativnih standarda.

(Pančevac)