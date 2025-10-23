Vučić na RTS-u: Uradio sam sve da sačuvam mir

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je večerašnje emisije “Četvrtkom u 9”, koja se emituje na Prvom programu RTS-a.

Predsednik je na početku emisije govorio o sankcijama NIS-u, ali i ostalim problemima sa kojima se suočava naša zemlja. Vučić je nabrojao sve ono što je važno:

– Kao predsednik Srbije, uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Sankcije NIS-u, i svi pritisci sa različitih strana sveta je nešto što ugrožava Srbiju već duže vreme. Naša politika, slobodna, nezavisna i suverena, mora biti srušena. To je taj hibridni rat kojem prisustvujemo od početka.

Govorio je predsednik i o napadu ispred Narodne skupštine:

– Kada je jasno ko je ubica u pokušaju, svakome je jasno šta se dogodilo. Došao je čovek i upucao čoveka, njegovi meci, 9 metaka su leteli u vazduh, ne plinska boca ili nešto drugo. Potpuno je jasno ko je krivac, i ko je to učinio, ali ako to nije učinio neko sa strane vlasti — onda je potrebno to relativizovati.

Kako je istakao, godinu dana se trpi nasilje, jezivo nasilje:

– Održano je preko 25.000 kriminalnih, neprijavljenih skupova, koje smo na kraju krajeva i obezbeđivali. I trošimo ogroman novac da sačuvamo te ljude koji se na kriminalan način okupljaju. Nema laži koju niste čuli, dok se nije pojavio snimak. Na sve to sam rekao da osveta nije dozvoljena. Zamislite da smo mi uradili šta su oni. To bi se završilo u teškom krvoproliću. Ali uspeli smo da sačuvamo mir, uprkos tome. Ne možete da se pravite da se nešto nije desilo, neko je pucao i ugrozio život Bogdanoviću, a ceo dan to svi relativiziju.

Pročitao je naslov jednog medija u kom se navodi da se predsednik obraća zbog samozapaljenja šatora:

– To je dovelo do toga se radi šta ko poželi. Pogođen je metkom jer je rekao “Treba li vam nešto, gospodine”, direktno je pogođen. Strah od istine kod velikog broja ljudi, dodvoravanje pogrešnima, to nam je donelo zlo u prethodnom periodu. Ali pristojna Srbija je smela da se tome suprotstavi od prvog dana. Njima danas odgovara samo jedno rešenje — sve drugo je propalo. Srbija je sačuvala mir, ovo su potezi očajnika. Istraga će sve pokazati i istražiti.

Istakao je da su snimci pucnjave prikazani zato da bi se objasnilo ljudima kako su dvojica “nepismenih Ćacija” potukli oko dnevnice. Ali postoje snimci i svedoci o tome šta se tačno dogodilo.

– Znam dobro kako stvari funkcionišu. Ono što je važno, ja pozivam ljude, poštujem one koji su na protestima, koji razmišljaju drugačije, da ih čujem i prihvatim njihove ideje. Spreman sam da i razgovaramo oko roditelj-staratelj, pozvao sam i Anu da čujemo i drugu stranu i da primenimo njihove ideje. Ja se borim za Srbiju, treći mandat ne mogu da imam. Ali ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, samo dijalog – rekao je Vučić.

Još jednom je pozvao sve da se ponašaju u skladu sa zakonom, da imaju interes Srbije u obziru.

– Ti ljudi su zaboravili da su građani ove zemlje. Odu u Brisel ili tamo negde, pa kažu – e, nemojte da dolazite na Ekspo, direktno rade protiv ljudi, plata i budućnosti ove zemlje — to nije politika koju ću da podržim! Ne postoji društvo u kojem imate unisono mišljenje, onda to nije demokratija. Želite od mene da budem birokratski fićfirić, da lažme naciju i da nemamo nikakav uspeh ni u čemu, i da samo razmišljam kako će dan proći da me niko ne napadne? – upitao je Vučić.

Istakao je da je uslov da se ne razgovara oružjem i nasiljem.

– Zato što se u našoj zemlji — uvek sam spreman da saslušam drugu stranu i prihvatam opozicione zakonske predloge, ali mene interesuje život ljudi u našoj zemlji. Očekujete da lažem sebe, vas i sve druge, a na to ne pristajem! Moje je da govorim istinu – naglasio je.

– Ne postoji nikakav plan i program, samo srušiti Aleksandra Vučića. Pucaju i razbijaju prostorije SNS, spaljuju prostorije, pucaju na čoveka i na kraju opet oni žrtve. Na sve to, nijednom nismo hteli tuču, sukobe na ulicama, policija je izbegavala sukobe uvek do poslednjeg trenutka – istakao je predsednik.

Istraga će pokazati da li je pucač Anđelković bio deo grupe ili je delovao sam, ali je izneo nakon napada politički motiv.

– Prebijali su bake po ulicama, kada je devojčica od 25 godina, kojoj smo uništili život, izašla svojim automobilom, pa krenula kroz gužve, ništa nije htela da uradi. A bila je optužena za pokušaj ubistva, tada svi tužioci i sudije moraju da rade kako im ulica naređuje. Ono što prezirem u politici, kao politički veteran, tada svi donose odluke po utisku ulice. Sumanutu je da se vodi postupak za pokušaj ubistva, to dete je pokušalo da se ubije — ni krivo, ni dužno. I svi ste ćutali i pravili da ne znate šta se dešava. Kada se to desilo, nema koja javna ličnost nije izašla i rekla “nemojte decu da nam dirate”, a ko je juče izašao i rekao “čekajte, pucali smo iz pištolja”. Ja ne govorim o polarizaciji već o iznošenju istine. Oni ne žele da razgovaraju jer ne smeju to da urade, jer im to strani centri moći ne dozvoljavaju – istakao je.

Predsednik je govorio o sankcijama NIS-u:

– Došao sam da kažem ljudima da ne brinu, prvi dan kad budemo imali probleme — mi ćemo uzeti da ih rešavamo i zaštiti Srbiju. Neće imati kantice, imaćemo verujem dovoljno struje, ali time moramo da se bavimo u godinama koje dolaze. Rešavaćemo i sve probleme s gasom.

Predsednik je potom upitan za razgovor sa Viktorom Orbanom, predsednikom Mađarske.

– Dogovorilo smo uvoz naftnih derivata sa MOL-om. MOL nam je najveći uvoznik, da uveze veće količine, ali videli ste da je izgorela najveća njihova rafinerija, a sad je pitanje da li će imati i za sebe. Ako budu imali, siguran sam da će nam dati. Utorak mi je baš loše krenuo. Ovo sa Mađarskom nas je direktno pogodilo, to će nam se odraziti na BDP, plate, penzije i zato moramo da se izborimo da sve što može da radi, da radi. Razgovarao sam sa evropskim predstavnicima, trudim se da pronađemo različite opcije, nemamo ih mnogo – kazao je Vučić.

Kako je dodao, nije lak uvesti gas od nekog drugog.

– Rusi su nam bili pouzdan partner, ali su nam isporučivali redovno i regularno. Mi moramo da radimo na svakoj vrsti diversifikacije i nafte — mi nemamo ni litar ruske nafte, kako ljudi misle. Jedini problem je što nema dovoljno gasa, i cena gasa. Čak i kada budemo obezbedili, možemo 1,3 miliona kubnih metara. Mi plaćamo 290 dolara po 1.000 kubnih metara, a 390 je cena na TTF (Holandska berza). Plaćali bismo 25-30 odsto skuplje – objasnio je predsednik.

Srećom smo uključili Pančevo u proizvodnju gasa.

– Taj kompletan energetski sistem je deo privrede. Mazuta smo obezbedili do kraja januara, i kerozina i za toplane i avio letove i sve drugo. Radimo na tome na dnevnom nivou i verujem da ćemo pronaći rešenje. To počinje da važi od 1. januara 2026. godine, mi smo zemlja između dve članice EU, Mađari imaju dugoročan ugovor, ali kako ćemo mi bez ugovora — mi smo mirni do 2027. ako dobijemo ugovor, što se nadamo da će biti do kraja godine. Ali kako posle toga? Nismo pre imali gasovod u Srbiji, pre 5-6 godina smo izgradili i ja sad moram da kažem kako da za godinu rešimo sve probleme – rekao je.

Kako je dodao, i BiH će ostati bez gasa, jer to ide preko nas.

– Ja ne gledam da prezimimo, već šta će biti za 5-10 godina.

