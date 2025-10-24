Južni Banat: Prvi slučaj sezonskog gripa

Prvi slučaj sezonskog gripa identifikovan je u Zavodu za javno zdravlje kod obolelog iz Vršca, istakla je doktorka Olivera Stanišić epidemiolog.

U Zavodu za javno zdravlje Pančevo identifikovano prisustvo virusa gripa A1 kod jedne osobe iz Vršca. Očekuje se potvrda iz Instituta Torlak .U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa i lekari apeluju da se sugrađani vakcinišu posebno rizične kategorije.

Prvi slučaj sezonskog gripa identifikovan je u Zavodu za javno zdravlje kod obolelog iz Vršca, istakla je doktorka Olivera Stanišić epidemiolog i dodala da je uzorak poslat i u Batut.

Prema njenim rečima, prošle nedelje u Zavodu za javno zdravlje Pančevo identifikovano prisustvo virusa gripa kod osobe iz Vršca kod koga je identifikovan virus A1. Naša obaveza je da pošaljamo uzorak u institut „Torlak“ ali sa velikom sigurnošću možemo da kažemo da se radi o virusu gripa.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je prošle nedelje i veliko je interesovanje sugražđana za torlakovu vakcinu.

Ovo je pravi momenat za vakcinaciju protiv sezonskog gripa Domu zdravlja distribuirane su vakcine protiv gripa za ovu sezonu .Radi se o trovalentnim torlakovim vakcinama koje su preporučene za osobe starije od 18 godina i nadalje nemaju gornju granicu.Za decu uzrasta od 6 meseci do 18 godina planirana četvorovalentna vakcina.

Kako bi se zaštitili od sezonskog gripa koji je već registrovan neophodno je da se sugrađani vakcinišu kako bi za nekolko nedelja stekli imunitet i ukolko budu u kontaktu sa virusom i razbole se simptomi bolesti bi trebalo da budu blagi.