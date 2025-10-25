Bračni par iz Skorenovca postao vlasnik seoske kuće uz pomoć bespovratnih sredstava

U okviru programa Ministarstva za brigu o selu, bračni par Sabina i Jožef Katai iz Skorenovca postali su vlasnici svoje prve seoske kuće.

Bespovratna sredstva dobili su po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a kovinska opština, kao i Komisija za realizaciju konkursa, aktivno je pomogla bračnom paru da uspešno prođe kroz ceo proces prijave i dobije podršku za kupovinu nekretnine. Ukupna tržišna vrednost kuće u Skorenovcu sa okućnicom iznosi 1.176.656,62 dinara.

U Palati Srbije, 22. oktobra, Ministarstvo za brigu o selu organizovalo je svečanost kojoj je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom potpisivanja 4000. ugovora iz programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Predsednik je ovom prilikom istakao da je za Srbiju spasonosno da sačuva što više sela i da se vrati tradicionalnim vrednostima.

U ime opštine Kovin, svečanosti je prisustvovao zamenik predsednice opštine, Ratko Mosurović, koji je, zajedno sa bračnim parom Katai, potpisao trojni ugovor i učestvovao u važnom trenutku za našu lokalnu zajednicu, kao i za celu državu.

Program za dodelu seoskih kuća sa okućnicom se realizuje već četiri godine, a do sada je dodeljeno 4.000 kuća porodicama iz 891 sela širom Srbije.

Konkurs za ovu godinu otvoren je do 1. novembra ili do utroška sredstava. Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na ovaj konkurs i iskoriste mogućnost da započnu život u mirnom okruženju seoskih područja opštine Kovin.

(Opština Kovin)