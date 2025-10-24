Vesti Društvo

Isplata OKTOBARSKIH penzija počinje 4. novembra

16:41

24.10.2025

Podeli vest:

Pančevac

Isplata OKTOBARSKIH penzija počinje 4. novembra za penzionere samostalnih delatnosti koji penzije primaju preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošta. Za vojne i poljoprivredne penzionere isplata je 5. novembra preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošta.
Penzioneri iz kategorije zaposlenih svoje prinadležnosti će primiti 7. novembra na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, a sutradan preko tekućih računa.

 

 

(Pančevac)

Tagovi

oktobarske penzije penzije Pio fond

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.