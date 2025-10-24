Isplata OKTOBARSKIH penzija počinje 4. novembra za penzionere samostalnih delatnosti koji penzije primaju preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošta. Za vojne i poljoprivredne penzionere isplata je 5. novembra preko tekućih računa, na kućne adrese i na šalterima pošta.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih svoje prinadležnosti će primiti 7. novembra na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, a sutradan preko tekućih računa.

(Pančevac)