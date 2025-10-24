Pančevo Južni Banat

Velika lekcija iz ljubavi osnovaca iz Hajdučice

U Domu kulture u Hajdučici, na inicijativu Učeničkog parlamenta OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Hajdučice, održan je koncert Pesmom za školu.

20:51

24.10.2025

Foto: FB/ OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, iz Hajdučice
Osnovci su održali koncert povodom sakupljanja sredstava za obnovu škole. Prilog je bio dobrovoljan.

„Obiljem igre i pesme, uz veliki odziv posetilaca koncert je opravdao svoj cilj, a empatija i ljudskost ponovo proglašene za vrline večeri“, kažu zadovoljni osnovci.

A kako su pripremili koncert u kome su svi uživali pogledajte u prilogu.

(Pančevac/S.L)

