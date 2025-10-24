Velika lekcija iz ljubavi osnovaca iz Hajdučice
U Domu kulture u Hajdučici, na inicijativu Učeničkog parlamenta OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Hajdučice, održan je koncert Pesmom za školu.
20:51
24.10.2025
U Domu kulture u Hajdučici, na inicijativu Učeničkog parlamenta OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Hajdučice, održan je koncert Pesmom za školu.
U Domu kulture u Hajdučici, na inicijativu Učeničkog parlamenta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice, održan je koncert Pesmom za školu.
Osnovci su održali koncert povodom sakupljanja sredstava za obnovu škole. Prilog je bio dobrovoljan.
„Obiljem igre i pesme, uz veliki odziv posetilaca koncert je opravdao svoj cilj, a empatija i ljudskost ponovo proglašene za vrline večeri“, kažu zadovoljni osnovci.
A kako su pripremili koncert u kome su svi uživali pogledajte u prilogu.
(Pančevac/S.L)
