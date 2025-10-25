Vučić poslao važnu poruku: Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja

Polovina građana Srbije živi skromno, uz rizik od siromaštva
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poslao je snažnu poruku građanima naše zemlje istakavši da je mnogo toga urađeno u Srbiji, ali da nas čeka još mnogo posla.
Predsednik Srbije se oglasio na Instagram profilu “avucic” i poručio:
– Promenili smo lice Srbije nabolje.
– Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja – naglasio je Vučić.
(Pančevac)
