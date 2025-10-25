Politika Vesti

Vučić poslao važnu poruku: Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja

14:12

25.10.2025

Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poslao je snažnu poruku građanima naše zemlje istakavši da je mnogo toga urađeno u Srbiji, ali da nas čeka još mnogo posla.

Predsednik Srbije se oglasio na Instagram profilu “avucic” i poručio:

– Promenili smo lice Srbije nabolje.

– Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja – naglasio je Vučić.

 

 

(Pančevac)

