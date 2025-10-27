Ovo je novembarski kalendar poreskih obaveza: Vodite računa da ne zakasnite

Prema novembarskom kalendaru poreskih obaveza firmi rok za prve obaveze ističe 5. novembra do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u oktobru kao i izveštaj o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za oktobar mesec i uplati sredstava.

Firme su obavezne da do 10. novembra podnesu poreske prijave na premije neživotnih osiguranja i da plate ovaj porez za oktobar a one koje su poreski dužnici iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) da podnesu poreske prijave za PDV i plate ovaj porez za oktobar.

Rok za najviše poreskih obaveza, njih 12. ističe 17. novembra.

Do tada je neophodno platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za oktobar, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za oktobar, doprinose za samostalne umetnike kao i za poljoprivrednike za četvrti kvartal ove godine.

Isti datum je i krajnji rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za oktobar, za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za oktobar, te za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Do 17. novembra potrebno je platiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica za oktobar i akcizu za drugu polovinu oktobra, podneti poresku prijavu za obračun akcize za oktobar kao i poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za oktobar i platiti tu akcizu.

Rok za plaćanje akcize za period od 1. do 15. novembra, ističe 28. novembra.

