Vučić: Mnogo dodatnih problema u energetici, ujedinjeni izborićemo se sa svim i pobediti!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas putem video snimka govoreći o problemima koje imamo nakon uvođenja sankcija NIS-u, ali je poručio građanima Srbije da ne treba da brinu, “pobedićemo zajedno”.

– Mi danas imamo mnogo sastanaka, koji se, nažalost, tiču energetske situacije u zemlji. Posle problema sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije, dogodile su nam se dve teške stvari. Jedna su sakncije Rosnjeftu i Lukoilu, posebno Lukoilu, one na snagu stupaju 21. novembra, a drugo je havarija da je tako nazove, da li je bila sabotaža, diverzija ili ne, pokazaće istraga, u Mađarskoj. I naravno, to nam se odražava sada – imamo problem i sa gasom, ili možemo da ga imamo, imamo problem sa naftom, nedvosmislen, ali do, pošto smo dali naše rezerve NIS-u, verujem da do 10. ili 15. novembra smo apsolutno sigurni oko svega – obrazložio je predsednik Srbije u kakvoj se poziciji nalazi naša zemlja.

– Zato nam je sledeća nedelja strašno važna, i u toj nedelji razgovaraću i sa našim ruskim i američkim i evropskim partnerima, da vidimo kako na najbolji mogući način da pronađemo rešenje za našu zemlju – poručio je predsednik Vučić.

– I ono što mi je strašno važno, to je da ljudi znaju, da mi ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za probleme, mi ćemo sami one tamo nedelje donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo. Srbija je iznad i pre svega, i ljudi u Srbiji treba da znaju da radimo, da se borimo, i verujem da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljne količine i naftnih derivata, i gasa i električne energije. A do tada uz sve probleme i sve muke, ljudi da budu mirni, pobedićemo zajedno – naglasio je predsednik u video-snimku.

(Pančevac)