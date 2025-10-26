Sutra slavimo Svetu Petku: Večeras okadite kuću, a domaćice treba da zamisle želju i izgovore ove reči

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik Prepodobne mati Paraskeve – u narodu poznat kao Sveta Petka.

Sveta Petka je svetiteljka koja se u našem narodu slavi i kao krsna slava, izuzetno je voljena i poštovana.

Pravoslavna crkva i vernici u ponedeljak ove godine obeležavaju Svetu Petku, koja se smatra zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Dan njenog spomena – Petkovdan obeležava se svakog 27. oktobra i česta je slava po broju onih koji je slave u Srbiji.

Veruje se da se ove reči moraju izgovoriti na dan uoči Svete Petke, sa jasnom mišlju ka ispunjenju određene želje.

Noć uoči Svete Petke običaj nalaže da se čitava kuća okadi, da se domaćica tri puta prekrsti, zamisli želju i izgovori ovu molitvu:

– Pomozi Bože, Sveta Petko i Sveta Nedeljo, oprosti nas ako smo što pogrešili; pomozi mi i sačuvaj me Bože od tuđe bede neviđene; sačuvaj me od rđavih misli; pomozi sutrašnji danče; daj Bože zdravlje, dobro da spavam, rđavo da ne snim, već smilje i bosilje; daj Bože zdravlje, sreću i napredak i da zdravi i živi dočekamo sutrašnji dan!

(Pančevac)