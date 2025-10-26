DžK Jedinstvo: Bronza za braću Anđelović iz Kačareva

Takmičari Džudo kluba „Jedinstvo“ iz Kačareva nastupili su u subotu na dva značajna turnira koji se nalaze u zvaničnom kalendaru Evropske judo unije (EJU) — Seniorskom evropskom openu u Sarajevu i Kadetskom evropskom kupu u Kranjskoj Gori.

Na oba takmičenja braća Rastko i Ilija Anđelović ostvarila su izvanredne rezultate, osvojivši bronzane medalje.

Ovaj uspeh je posebno značajan jer predstavlja prvu seniorsku medalju sa evropskog opena za klub „Jedinstvo“, kao i prvu kadetsku medalju na evropskom nivou.

Tim iz Kačareva već je beležio zapažene rezultate u juniorskoj konkurenciji, a sada je uspešno napravio iskorak i u ostalim starosnim kategorijama.

(Pančevac)