Sportska dešavanja Južni Banat

DžK Jedinstvo: Bronza za braću Anđelović iz Kačareva

20:54

26.10.2025

Podeli vest:

Foto: Jedinstvo Kačarevo

Takmičari Džudo kluba „Jedinstvo“ iz Kačareva nastupili su u subotu na dva značajna turnira koji se nalaze u zvaničnom kalendaru Evropske judo unije (EJU) — Seniorskom evropskom openu u Sarajevu i Kadetskom evropskom kupu u Kranjskoj Gori.

Jedinstvo Kačarevo

Na oba takmičenja braća Rastko i Ilija Anđelović ostvarila su izvanredne rezultate, osvojivši bronzane medalje.

Jedinstvo KačarevoJedinstvo Kačarevo

Ovaj uspeh je posebno značajan jer predstavlja prvu seniorsku medalju sa evropskog opena za klub „Jedinstvo“, kao i prvu kadetsku medalju na evropskom nivou.

Jedinstvo Kačarevo

Tim iz Kačareva već je beležio zapažene rezultate u juniorskoj konkurenciji, a sada je uspešno napravio iskorak i u ostalim starosnim kategorijama.

(Pančevac)

Tagovi

Anđelović Džudo Jedinstvo Kačarevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.