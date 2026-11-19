PANČEVO – Zbog najavljenog snažnog nevremena koje se u popodnevnim i večernjim satima očekuje širom zemlje, u osnovnim školama u Pančevu danas su uvedene vanredne mere predostrožnosti, a roditeljima učenika druge smene prosleđena su hitna obaveštenja.

U pojedinim gradskim osnovnim školama učenici viših razreda koji pohađaju popodnevnu smenu već su iz bezbednosnih razloga pušteni kućama, uz napomenu da se roditelji jave razrednom starešini ukoliko procene da dete ne može bezbedno samo da se vrati. Istovremeno, u pojedinim školama roditeljima je upućen poziv da budu u pripravnosti i da po svoju decu dođu najkasnije do 15 časova.

Kako se navodi u porukama koje su putem odeljenjskih grupa stigle roditeljima mlađih osnovaca, aktivi učitelja su u punoj pripravnosti kako bi na vreme reagovali ukoliko se vremenske prilike naglo pogoršaju.

„Poštovani roditelji učenika u drugoj smeni, ako boravak napolju bude procenjen kao rizičan, blagovremeno ćemo vas obavestiti da dođete po svoju decu. Zajedno vodimo računa o bezbednosti“, ističe se u jednom od obaveštenja.

Iz uprava škola poručuju roditeljima nižih razreda da nema razloga za paniku, naglašavajući da nijedno dete neće ostati bez nadzora nastavnika, čak ni u slučaju da roditelji zbog obaveza ili vremenskih uslova ne uspeju da stignu u najkraćem roku.

(Kurir)