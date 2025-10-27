Mali folkloraši čuvaju tradiciju i osvajaju nagrade

Folklorna sekcija Doma kulture “3. Oktobar” iz Banatskog Novog Sela već više od pola veka okuplja zaljubljenike u tradicionalnu igru i pesmu, a sa takmičenja retko se vraćaju bez zlatnog ili srebrnog odličja.

Folklorna sekcija Doma kulture “3. Oktobar” iz Banatskog Novog Sela već više od pola veka okuplja zaljubljenike u tradicionalnu igru i pesmu. U poslednjih nekoliko godina naročitu pažnju i zapažene uspehe stiču najmlađi – članovi ansambla nižih razreda osnovne škole,prenosi RTV Pančevo.

Sve nam češće stižu sjajne vesti o velikim uspesima malih folkloraša iz Banatskog Novog Sela. Kalendar Folklorne sekcije Doma kulture “3. Oktobar” ispunjen je festivalima, smotrama, takmičenjima i koncertima, sa kojih se deca retko vraćaju bez zlatnog ili srebrnog odličja. Ekipa RTV Pančevo posetila je jednu od proba ansambla nižih razreda i uverila se da su novoseljanski mališani sa razlogom na dobrom glasu.

Ne iznenađuje što u Banatskom Novom Selu stasavaju tako dobri igrači, jer je ovo mesto čuveno po bogatoj folklornoj tradiciji, kaže Marija Vukoslavčević, umetnički rukovodilac sekcije.

Pesmu, igru i javne nastupe prate i putovanja, folklorne radionice, posete muzejima. Edukacija dece na svim poljima veoma je važna, ističe naša sagovornica, a folklor im pomaže da brže sazru, lakše se oslobode strahova i prevaziđu mnoge probleme.

Iako je školska godina i nova sezona nedavno počela, pripreme Folklorne sekcije su u punom jeku. Pred njima je folklorna radionica na Goču, veliki godišnji koncert u Banatskom Novom Selu, učešće na Muzičkom festivalu dece Vojvodine, ali, pre svega – mnogo učenja, uživanja i druženja.

