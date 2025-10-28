Podrška Grada Vršca pčelarima

Za ovu namenu, iz gradskog budžeta, izdvojeno je 4.000.000 dinara i odluka o podsticajima naći će se pred odbornicima Skupštine Grada Vršca već na narednoj sednici zakazanoj za 30.oktobar.

Grad Vršac nastavlja sa konkretnom podrškom poljoprivrednim proizvođačima. Gradsko veće usvojilo je Odluku o podsticajima za poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom u 2025. godini, kojom je za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno 4.000.000 dinara, i naći će se pred odbornicima Skupštine Grada Vršca već na narednoj sednici zakazanoj za 30.oktobar.

Sredstva su planirana u okviru Programa razvoja poljoprivrede i biće realizovana kroz aktivnosti podrške poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem osnaživanja pčelarstva kao značajne grane u agrarnoj strukturi našeg kraja.

Prema odluci, pravo na korišćenje podsticaja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada Vršca koja poseduju najmanje 10, a najviše 200 registrovanih košnica. Iznos podsticaja iznosiće do 500 dinara po košnici, a ukupan iznos ne može prelaziti 80% vrednosti prijavljene investicije sa uračunatim PDV-om. Sredstva će se dodeljivati po javnom pozivu koji raspisuje Gradsko veće, a ceo postupak sprovodiće Komisija za dodelu i kontrolu namenskog trošenja sredstava.

Podsticaji će se moći koristiti za nabavku šećera i sirovina za pripremu sirupa, komercijalnih ili recepturnih pogača, registrovanih preparata za lečenje Varroa spp. i drugih odobrenih lekova, vitaminsko–mineralnih suplemenata i aditiva, kao i potrošnog materijala za zimsku negu pčela.

„Poljoprivreda je jedan od temelja lokalnog ekonomskog razvoja našeg grada, a pčelarstvo u tom sistemu ima posebno mesto. Ono nije samo izvor prihoda za brojne naše sugrađane, već i važan faktor u očuvanju prirode, poljoprivredne proizvodnje i biodiverziteta. Zbog teškoća sa kojima su se pčelari poslednjih godina suočavali i štete koja je ugrozila opstanak mnogih gazdinstava, Grad Vršac je izdvojio 4 miliona dinara kao podsticaj za opstanak pčelinjih društava. Verujem da će ova mera biti značajna podrška pčelarima da nastave svoj posao sa istom posvećenošću i ljubavlju, jer njihov rad nije samo privredna delatnost – to je doprinos zdravlju i prirodi koja nas okružuje“, rekla je Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

(RTV Pančevo)