INCIDENT U VOJVOĐANSKOJ LIGI – ISTOK Jedan igrač, dva broja, dva dresa

U našem fudbalu moguće je sve, pa i to da jedan igrač na istoj prvenstvenoj utakmici nastupi u dva različita dresa, sa dva različita broja.

Upravo to se dogodilo u subotu u Banatskom Velikom Selu, na meču 11. kola Vojvođanske fudbalske lige – istok, gde je domaća Kozara, iako rezultat to ne otkriva, bez pogovora poražena od lidera, zrenjaninske OFK Gradulice, rezultatom 3:2.

Naime, u poluvremenu utakmice sekretar domaćeg kluba Pero Oljača obratio se delegatu meča Zlatku Đurici iz Padine, ukazavši da igrač gostiju Miodrag Rudan umesto dresa sa brojem 6, koji je naveden u zvaničnom protokolu, nosi broj 8. Nakon toga, delegat je, po svemu sudeći, stupio u kontakt sa nadležnim organima, te je u drugom poluvremenu Rudan zaigrao u dresu sa brojem 6 – onako kako je i bilo predviđeno pre početka susreta.

Šta se tačno dogodilo i kako je delegat postupio, za sada ostaje nepoznanica. Iz redova Kozare poručuju da neće tražiti bodove putem žalbe, već samo žele da se cela situacija rasvetli. Snimak utakmice jasno pokazuje da je Miodrag Rudan u dva poluvremena nosio dva različita broja na dresu.

Čudno, ali istinito. I što je najgore – sve se zataškava. Potpuno nepotrebno.

(Dnevnik/P. Trnić)