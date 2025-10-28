Da se ne zaboravi: Vredan poklon legendarnog Dečaka iz Kovačice svojoj školi

Među najveće uspehe fudbala u našoj opštini svih vremena bez dileme spada trijumf osnovaca iz Kovačice koji su na velikom turniru “Večernjih novosti” i “Pepsi Cole” u Beogradu 1974. godine osvojili šampionsku titulu bez izgubljene utakmice, prenosi RTV Kovačica.

Polufinalnu i finalnu utakmicu “Dečaka”, kako su nazvali tim, pratio je u jugoslovenskoj prestonici i čestitao im na zasluženoj pobedi najbolji fudbaler sveta u 20. veku Edson Arantes do Nascimento Pele, tadašnji promoter Pepsi Cole. Svih šest protivnika je nadigrao tim “Dečaka” u sastavu: golman Adam Balaž Arzu, u odbrani Jan Mizerak i Jan Cicka Pejo, na sredini terena Jozef Hrk i Ondraj Havjar a u napadu Jan Venjarski. Sedmi član ekipe koji je igrao utakmice bio je Jozef Poliak čiji otac koji je bio vlasnik pekare na Voždovcu je velikodušno ugostio “Dečake” za vreme njihovog trijumfalnog pohoda. Osmi član bio je Jaroslav Kraljik koji sticajem okolnosti nije registrovan za prvi meč a pravila nisu dozvoljavala da izadje na teren u preostalim duelima. Ekipu je vodio učitelj u Osnovnoj školi “Mlada pokolenja” u Kovačici Juraj Pavlis, bivši fudbaler i sportski pedagog.

Član pobedničkog sastava koji je u dvadesetomilionskoj Jugoslaviji bio najbolji od 64 ekipe na turniru Jozef Poliak je krajem avgusta 2025. godine poklonio poklon svojoj obrazovnoj instituciji – Osnovnoj školi “Mlada pokolenja” u Kovačici koji je dobio od kralja fudbala – poster Edsona Arantesa do Nascimenta Pelea, koji će školu i buduće naraštaje u njoj trajno podsećsti na trijumfalni pohod “Dečaka” od 8. do 11. juna 1974. godine – najvećem kolektivnom uspehu školskog sporta vojvodjanskih Slovaka svih vremena. Za trijumf na turniru su Kovačičani bogato nagrađeni: osim stiska ruke i čestitki najboljeg među najboljima Pelea već dva dana kasnije, 13. juna 1974. godine, su sa svojim očevima Dečaci otputovali avionom u nemački Frankfurt na Majni gde su pratili ceremonijal svečanog otvaranja i prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu u fudbalu branioca titule Brazila i naše reprezentacije Jugoslavije.

(RTV Kovačica)