Novi traktor za „Kombrest“ iz Banatskog Brestovca

Javno komunalno preduzeće „Kombrest“ iz Banatskog Brestovca od juče je bogatije za novi traktor, koji će u velikoj meri olakšati svakodnevni rad zaposlenih.

Prema rečima direktorke preduzeća, Tatjane Cvetanović, ova nabavka predstavlja važan korak u unapređenju usluga koje „Kombrest“ pruža meštanima.

„Nabavkom traktora, olakšavamo posao našim zaposlenima, a samim tim i usluge koje pružamo biće brže, efikasnije i kvalitetnije,“ istakla je Cvetanović za Banat info.

Novi traktor će biti korišćen u svakodnevnim poslovima održavanja javnih površina, uređenja zelenih zona i sezonskih radova. Ovo je, kako navode iz preduzeća, tek jedan u nizu koraka koji će dovesti do potpunijeg tehničkog opremanja i bolje organizacije rada u korist meštana Brestovca.

(Pančevac)