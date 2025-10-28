Vučić položio venac na Spomenik nezavisnosti u Taškentu, sledi važan sastanak sa predsednikom Uzbekistana

Predsednik Srbije Aleksandar ;Vučić ;stigao je, sa suprugom Tamarom, danas u Taškent, na početku višednevne zvanične posete Uzbekistanu. Na aerodromu mu je priređen svečan doček a dočekao ga je predsednik Vlade Uzbekistana Abdula Aripov.

Potom je predsednik Vučić položio je danas venac na Spomenik nezavisnosti u parku “Novi Uzbekistan“ u Taškentu.

Predsednik Srbije će se potom sastati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom u državnoj rezidenciji “Kuksaroj“, na čiji poziv boravi u zvaničnoj poseti ovoj zemlji. Na sastanku dvojice lidera biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje i partnerstva dve zemlje.

– Pred nama su razgovori koji će doprineti definisanju novih zajedničkih projekata i inicijativa od konkretne koristi za građane Srbije i Uzbekistana, kao i jačanju prisustva Srbije u ovom značajnom regionu Centralne Azije – poručio je ranije Vučić na Instagramu.

On je naglasio da Srbiju i Uzbekistan povezuju uzajamno poštovanje, razumevanje i iskrena želja za saradnjom, te da će predstojeći susreti potvrditi zajedničku spremnost da se grade još čvršći mostovi prijateljstva i poverenja.

(Pančevac)