Vučić iz Uzbekistana: Imam obavezu da zaštitim građane Srbije, da im obezbedim da imaju dovoljno nafte

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Taškenta, gde boravi u okviru zvanične posete Republici Uzbekistan.

Otvorićemo nove avio-linije, vidim ogromne mogućnosti za saradnju

– Naporan dan ali produktivan. Ovo je zemlja u izuzetnom napretku. Sve godine imaju po milion beba. Predsednik nas je dočekao na čudesan način. Nema gde nema naših bilborda. Dužni smo da vodimo računa o takvim prijateljima i pokažemo veći stepen prijateljstva. Razgovarali smo predsednik i ja sami, razgovarali o Ukrajini, situaciji u svetu. Oni imaju sličnu sudbinu kao mi. Bliži su Kini nego mi, ali osećaju istu vrstu problema i pritisaka. Razgovarali smo o svakoj vrsti saradnje. U narednih 7, 8 meseci otvaramo nove avio linije prema Gruziji, do Kazahstana, Bakua, Azerbejdžana i posle nam ostaje do Taškenta.

Predsednik je istakao da ćemo morati da uložimo više novca u budućnost da bismo išli u korak sa Uzbekistanom.

– Sa ponosom smo im ukazali na naše rezultate, ali da bi išli u korak sa Uzbekistanom, Kazahstanom itd, moraćemo više novca da ulažemo u budućnosti, ali moraćemo to uraditi. Kada je prva industrijska revolucija bila u toku kasnili smo dva veka, pa smo pokušali posle da nadoknadimo. Vidim ogromne mogućnosti za saradnju naših zemalja – rekao je predsednik i dodao:

– Imaju rast od 7,6 odsto i to je neverovatno. Mi neretko ne razumemo šta se zbiva istočno od nas i ne razumemo kolika je važnost učiti kineski jezik i turski i ruski i mnoge druge, jer ovo su turkijanski narodi. Ovde ćete imati tržište od 50 miliona.

Nisam upoznao tako marljivog čoveka

Vučić je istakao da je predsednik Uzbekistana veoma vredan čovek.

– Njihov predsednik je neverovatno vredan čovek, nisam upoznao tako marljivog čoveka. Poznaje svako selo, svaki most, svaku sekciju železnice, bori se na dnevnom nivou i ima velike snove u različitim oblastima, od sporta, kulture, do svakog drugog. Nezaposlenost kada je došao na vlast bila je 42 odsto, danas 5,5. Ukupan BDP je bio 30 milijardi, danas je 135 milijardi. Kod nas je bilo oko 30 milijardi, danas je 89 milijardi.

Dobra vest za naše građane

Predsednik Vučić je istakao da je završena garantna šema za stanove za mlade.

– Imam jednu dobru vest za naše građane. zavšili smo kompletnu garantnu šemu za stanove za mlade ljude, 2755 ugovora, imamo još 500 ugovora koji će biti potpisani. Beograd je 15 posto, Novi Sad 7 posto, 3 posto su Niš, Subotica i još jedan grad. Ostalo su druga mesta, ali dobra vest je da smo se večeras dogovorili Siniša i ja da odmah produžimo tu šemu za još 2 stotine miliona evra. Tako da mladi ljudi javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku po ovako povoljnim uslovima.

Srbija mora da živi!

Predsednik je istakao da je njegova obaveza da zaštiti Srbiju, pogotovo zbog situacije sa NIS-om.

– Zamislite da ja tražim od američke vlade to i to. E baš vam hvala američki partneri, moje je da kažem da sam razumeo poruku, nisam vas ombanjivao ni pre mesec dana kada sam najavio sankcije i kada sam rekao da će Amerikanci biti nepopustljivi. Rekao sam da ne mogu da garantujem da ću da nacionalizujem rusku imovinu. Mrzim taj preriod od 45 do 49. Srbija mora da živi, Srbija mora da diše. Ja imam obavezu prema građanima Srbije kao predsednik Republike, kao neko ko ima ubedljivo najviši legitimitet u zemlji i danas. Čak i u istraživanju, ne samo na izborima, ubedljivo najveći legitimitet. Imam obavezu da zaštitim Srbiju, da zaštitim građane, da im obezbedim da imaju dovoljno nafte, naftnih derivata. Mi već imamo raznih problema, ali te probleme rešavamo i neću da zamaram time bilo koga. Na dnevnom nivou imamo štabove, gledamo kako da rešavamo, možda ćemo za koji dan uspeti da produžimo rad rafinerije, da to bude do 17., 18., možda i 20. novembra – rekao je Vučić i dodao:

– Molim naše američke partnere da nam ne uvode sekundarne sankcije za naše finansijske institucije, da nas puste do sredine decembra, pa neka nam najave bar sedam dana ranije, pa da obezbedimo siguran život i budućnost našim bankama, a i drugima koje rade u našem sistemu.

O blokaderima i skupu 1. novembra

Predsednik se osvrnuo i na skup koji je najavljen 1. novembra, te čestitao Manojloviću i Lazoviću što se više ne skrivaju.

– Čestitam Lazoviću što je preuzeo blokade, Manojlović itd. Ljudi su to od početka trebali da znaju, da je reč o partijskom režimu delovanja. Šta god oni radili, država je uvek bila mirna, trpeljiva, strpljiva. Oni ne idu zato što im je stalo da izraze pijetet, ima dobrih ljudi koji hoće. Mi ćemo da organizujemo pravi pijetet i žal. To je strašno važno – rekao je Vučić i dodao:

– Kada vam se čini da je nešto spontano, znajte da nije. Znam šta su mnogi ljudi radili, ali ranije. To što ću da čujem psovke, koga briga. A jesu prijavili da su dobili milion evra? Što se nekada ne pohvalite time? Ali prihvatam, oni nisu, a ja jesam.

