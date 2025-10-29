Treća šetnja uzdinskom šumom okupila pedesetak učesnika

GLOGONJSKA JESEN: "Kupusijada" u nedelju, sve od zeljastog bilja
14:30
29.10.2025
Odred izviđača „Janošik“ iz Kovačice organizovao je 25. oktobra treću šetnju kroz Uzdinsku šumu, u kojoj je učestvovalo oko pedeset ljubitelja prirode svih uzrasta, prenosi RTV Kovačica.
Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa lepotama uzdinske šume, uživaju u svežem vazduhu i prijatnom druženju. Staze su vodile šumskim putevima u okolini reke Tamiš, a tokom čitave šetnje vladala je pozitivna atmosfera.
Ove godine dostupne su bile dve rute – kraća od 4 kilometra i duža od 14 kilometara. Organizatori su izrazili zadovoljstvo odzivom i najavili da će slične akcije biti organizovane i ubuduće.
(Pančevac/RTVKovačica)
Novi bunar predstavlja važan korak u unapređenju komunalne infrastrukture Banatskog Novog Sela, a planirana izgradnja magistralnog voda obezbediće dugoročno i pouzdano snabdevanje vodom za sve meštane.
11:30
29.10.2025
Milena Vurdelja i njena porodica u svom poljoprivrednom gazdinstvu bave se ratarstvom i povrtarstvom. Počelo je s belim lukom a onda se nastavilo.
10:00
29.10.2025