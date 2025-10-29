Južni Banat

Treća šetnja uzdinskom šumom okupila pedesetak učesnika

13:34

29.10.2025

Printscreen/TV Kovačica

Odred izviđača „Janošik“ iz Kovačice organizovao je 25. oktobra treću šetnju kroz Uzdinsku šumu, u kojoj je učestvovalo oko pedeset ljubitelja prirode svih uzrasta, prenosi RTV Kovačica.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa lepotama uzdinske šume, uživaju u svežem vazduhu i prijatnom druženju. Staze su vodile šumskim putevima u okolini reke Tamiš, a tokom čitave šetnje vladala je pozitivna atmosfera.

Ove godine dostupne su bile dve rute – kraća od 4 kilometra i duža od 14 kilometara. Organizatori su izrazili zadovoljstvo odzivom i najavili da će slične akcije biti organizovane i ubuduće.

(Pančevac/RTVKovačica)

