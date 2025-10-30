Smailović: Strože kazne i velika ograničenja za probne dozvole

Nižu se vesti o saobraćajnim nesrećama i nezgodama na putevima širom zemlje, dok nadležni najavljuju strože kazne za neodgovorne učesnike u saobraćaju. Docent Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Emir Smailović kaže za RTS da oko deset odsto vozača pravi prekršaje u saobraćaju i da je potrebno povećavati kazne za svaki ponovljeni prekršaj.

Preprema se novi Zakon o bezbednosti saobraćaja koji bi, kako se najavljuje, trebalo da donese brojna rešenja i znatno veće kazne za prekršaje. Da li će to biti dovoljno da se spreči stradanje na putevima i šta kao vozači treba da znamo pre nego što sednemo za volan?

Emir Smailović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je nepažnja vodeći uzrok saobraćajnih nesreća u Srbiji i svetu, koja može biti izazvana neprilagođenom brzinom, upotrebom psihoaktivnih supstanci, alkohola, kao i nedostatkom iskustva i znanja mladih vozača.

„Promene u Zakonu moraju efikasno da kažnjavaju vozače koji prave probleme – oko deset odsto njih – jer predstavljaju najrizičniju grupu zbog ponavljanja prekršaja. Lako ih je prepoznati zbog dosijea, i treba ih sankcionisati kroz višestepeni sistem, odnosno uvećavati kazne za ponovljene prekršaje“, navodi Smailović.

Velika ograničenja za probne dozvole

Prema njegovim rečima, mladim vozačima će ograničenja biti proširena u fazama do sticanja konačne vozačke dozvole.

„Ograničenja će im biti postepeno ukidana kroz bezbedno ponašanje u saobraćaju, dok će oni koji ne poštuju pravila imati produžen period probne dozvole“, objašnjava Smailović.

Na pitanje da li su strože kazne rešenje za „nultu viziju“ – da broj poginulih na putevima Srbije bude nula, Smailović kaže da su kazne dobra mera, ali ne i jedina.

„Potrebno je da povećamo rizik od kažnjavanja uz umereno povećanje samih kazni. Rizične vozače treba efikasnije identifikovati i procesuirati. Potrebni su bolji monitoring i češće kontrole“, ističe Smailović.

Docent Saobraćajnog fakulteta napominje da je važno jačati društvene norme bezbednog i kulturnog ponašanja i promovisati primere dobre prakse kod rizičnih vozača.

(RTS)