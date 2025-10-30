Danas počinje 28. Pančevački džez festival

Kulturni centar Pančeva najavljuje 28. izdanje Pančevačkog džez festivala, koji će se održati 30. i 31. oktobra i 2. novembra u Dvorani Kulturnog centra Pančeva. Tokom tri festivalska dana publiku očekuje šest koncerata vrhunskih umetnika savremene džez scene, od intimnih solo nastupa i akustičnih trija do savremenih improvizovanih formi i energičnih fjužn eksperimenata.

Pančevački džez festival, jedan od najdugovečnijih i najuglednijih muzičkih događaja u Srbiji, već gotovo tri decenije neguje umetnički integritet i otvorenost prema različitim stilskim pravcima, promovišući autorski izraz, saradnju i dijalog generacija. Ovogodišnje izdanje donosi nastupe izuzetnih umetnika koji svojim delovanjem oblikuju savremenu svetsku i domaću džez scenu.

Festival 30. oktobra otvara pijanista i kompozitor Tord Gustavsen, umetnik čiji zvuk spaja introspektivnu liriku, jednostavnu melodijsku lepotu i meditativni ritam skandinavske tradicije. Njegov solo resital u Pančevu biće retka prilika da se publika susretne sa muzikom koja prožima tišinu i improvizaciju, i u kojoj svaka nota ima duhovnu težinu. Gustavsen je višestruko nagrađivani autor, sa brojnim izdanjima za prestižnu kuću ECM, čija se poetika prepoznaje po mekoj dinamici i profinjenom zvuku. Njegovi koncerti poznati su po atmosferi introspekcije i jedinstvenoj emotivnoj komunikaciji sa publikom, zbog čega se njegovo treće gostovanje u Srbiji smatra jednim od najiščekivanijih događaja festivala.

Nakon njega, iste večeri, nastupiće Serbian All Stars sa projektom Past, Present and Future, programom koji spaja tradiciju i savremeni izražaj domaće džez scene. Kvartet okuplja vodeće muzičare i pedagoge sa Fakulteta muzičke umetnosti i njihove mlade saradnike, a repertoar čine autorska tumačenja klasika domaće džez istorije – od Duška Gojkovića i Lale Kovačeva do Bore Rokovića, Stjepka Guta i Miće Markovića. Kroz ovaj muzički dijalog između generacija, ansambl prikazuje kontinuitet i razvoj džeza u Srbiji, ističući njegovu vitalnost, raznovrsnost i otvorenost prema novim pravcima.

Drugog dana festivala, 31. oktobra, publika će uživati u koncertu legendarnog kontrabasiste Davea Hollanda, koji će nastupiti u triju sa saksofonistom Jaleelom Shawom i bubnjarom Nasheetom Waitsom. Holland je jedan od najcenjenijih umetnika savremenog džeza, dobitnik brojnih nagrada, među kojima su i dve Grammy nagrade, i autor koji je tokom bogate karijere sarađivao sa Milesom Davisom, Herbiejem Hancockom, Chickom Coreom, Stanom Getzom i mnogim drugima. Njegov aktuelni trio donosi energičan i savršeno uravnotežen zvuk, u kojem se prožimaju iskustvo, improvizatorska sloboda i neiscrpna muzička radoznalost.

Iste večeri uslediće nastup Yuval Cohen Quarteta, čiju muziku karakterišu izražena liričnost i sklad između džeza, klasične i savremene kompozicije. Njegov najnoviji album Winter Poems izdat za ECM, obeležen je sofisticiranim autorskim rukopisom i poetskim tonom koji spaja emotivnu dubinu i tehničku preciznost. Na koncertu u Pančevu Cohen će predstaviti svoj kvartet sa programom koji osvetljava novu estetiku akustičnog džeza, prepoznatljivog po čistim linijama i bogatim harmonijskim teksturama.

Završno festivalsko veče, 2. novembra, donosi koncert izuzetnog trija koji čine Danilo Perez, John Patitucci i Adam Cruz — trojica muzičara čije zajedničko stvaralaštvo oblikuje savremeni zvuk svetskog džeza. Njihov nastup predstavlja spoj virtuoznosti, iskustva i uzajamnog razumevanja, zasnovan na višegodišnjoj saradnji Pereza i Patituccija u legendarnom sastavu Wayne Shorter Quarteta. Trio donosi autorski program ispunjen kompleksnim ritmičkim strukturama i izraženom melodijskom ekspresijom, uz prepoznatljiv, topao akustični zvuk.

Festival će zatvoriti Siema Ziemia, mladi kvartet čiji nastup donosi osveženje na evropskoj sceni. Njihova muzika balansira između kompozicije i improvizacije, spajajući akustične i elektronske elemente u savremeni, energični izraz. Ovaj ansambl, koji je pažnju evropske publike privukao nastupima na festivalima u Londonu, Amsterdamu i Lionu, donosi novi pogled na savremeni džez, u kojem se ritam i zvuk stapaju u pulsirajuću, gotovo plesnu strukturu. Njihov nastup u Pančevu zaključiće festival u savremenom, energičnom duhu.

Ulaznice za 28. Pančevački džez festival dostupne su na blagajni Kulturnog centra Pančeva po ceni od 700 dinara za jedno festivalsko veče. Više informacija o programu i izvođačima dostupno je na sajtu Kulturnog centra Pančeva i zvaničnim kanalima festivala.

