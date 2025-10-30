Južni Banat

Nova aplikacija JKP „Drugi oktobar“ – Okt2Pay: Vaši računi na dohvat ruke

14:30

30.10.2025

Foto: JKP Drugi oktobar Vršac
JKP „Drugi oktobar“ razvilo je savremenu mobilnu aplikaciju Okt2Pay, koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup podacima o komunalnim uslugama.
Korisnici putem aplikacije mogu da:

– provere neizmirene obaveze i detalje računa
– preuzmu račune u PDF formatu na svoj telefon
– unesu stanje vodomera i gasomera
– prate vesti i obaveštenja iz svog dela grada
– dobiju statistiku i uvid u mesečnu potrošnju
– učestvuju u anketama i ostave mišljenje
– podese prijem računa na e-mail adresu

Registracija je veoma jednostavna. Potrebno je uneti ID broj sa računa i JMBG, nakon čega se dobija PIN kod za pristup aplikaciji. Celokupno korišćenje prilagođeno je da bude što lakše i sigurnije za građane.

Okt2Pay je besplatan i dostupan na Google Play i App Store platformama.

Uputstvo za upotrebu možete preuzeti OVDE.

Za brži pristup informacijama i efikasniju komunikaciju sa vašim komunalnim preduzećem – tu je Okt2Pay, samo jedan dodir do vaših usluga.

(eVršac)

