Nova aplikacija JKP „Drugi oktobar“ – Okt2Pay: Vaši računi na dohvat ruke

JKP „Drugi oktobar“ razvilo je savremenu mobilnu aplikaciju Okt2Pay, koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup podacima o komunalnim uslugama.

Korisnici putem aplikacije mogu da:

– provere neizmirene obaveze i detalje računa

– preuzmu račune u PDF formatu na svoj telefon

– unesu stanje vodomera i gasomera

– prate vesti i obaveštenja iz svog dela grada

– dobiju statistiku i uvid u mesečnu potrošnju

– učestvuju u anketama i ostave mišljenje

– podese prijem računa na e-mail adresu

Registracija je veoma jednostavna. Potrebno je uneti ID broj sa računa i JMBG, nakon čega se dobija PIN kod za pristup aplikaciji. Celokupno korišćenje prilagođeno je da bude što lakše i sigurnije za građane.

Okt2Pay je besplatan i dostupan na Google Play i App Store platformama.

Uputstvo za upotrebu možete preuzeti OVDE.

Za brži pristup informacijama i efikasniju komunikaciju sa vašim komunalnim preduzećem – tu je Okt2Pay, samo jedan dodir do vaših usluga.

(eVršac)