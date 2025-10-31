Bela Crkva: Novi skener stigao u bolnicu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ispunio je svoje obećanje dato prilikom posete Beloj Crkvi – novi multislajsni CT skener stigao je u bolnicu „Dr Budislav Babić“, javlja BCinfo.

U cilju pružanja što bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i stanovnicima opštine Bela Crkva, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo finansirao je nabavku novog multislajsnog sistema za kompjuterizovanu tomografiju u iznosu 64.680.000,00 dinara.

(Pančevac)