Bela Crkva: Novi skener stigao u bolnicu

12:00

31.10.2025

Foto: BCinfo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ispunio je svoje obećanje dato prilikom posete Beloj Crkvi – novi multislajsni CT skener stigao je u bolnicu „Dr Budislav Babić“, javlja BCinfo.

U cilju pružanja što bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima i stanovnicima opštine Bela Crkva, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo finansirao je nabavku novog multislajsnog sistema za kompjuterizovanu tomografiju u iznosu 64.680.000,00 dinara.



