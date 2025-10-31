Održana četvrta redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi

U ponedeljak, 27. oktobra 2025. godine je održana četvrta ovogodišnja, redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Beloj Crkvi, u Tehničkoj školi „Sava Munćan“, prenosi BCinfo.

Akcija davanja krvi je po planu počela u 10, a završila u 14 i 25 časova. Na ovoj akciji je pregledano 75 dobrovoljnih davalaca, 8 je odbijeno iz raznih medicinskih razloga, a 67 davalaca je uspešno dalo krv. Prvi put je krv dalo 7 davalaca.

„Ekipa transfuziologa iz Novog Sada, na čelu sa doktorom Miroslavom Petkovićem je bila zadovoljna odzivom građana, s obzirom da se ova akcija poklopila sa velikim verskim praznikom Svetom Petkom. Doktor Petković je rekao, da je u toku sezona respiratonih infekcija i da je uzevši sve u obzir, akcija protekla veoma dobro. Ja se i ovog puta zahvaljujem direktoru Tehničke škole „Sava Munćan“ Željku Stamenkoviću, kao i celom osoblju škole, koji su nam bili veoma dobri domaćini. Kao i uvek, najveću zahvalnost dugujemo našim dobrovoljnim davaocima krvi, koji su se i u ovim okolnostima masovno odazivali na našu akciju davanja krvi“ – naglasio je sekretar Crvenog krsta Bela Crkva Vladimir Radonjić.

(BCinfo)