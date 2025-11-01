Bela Crkva: Počinje prijava za novogodišnje paketiće

Opština Bela Crkva i ove godine obezbediće novogodišnje paketiće za svoje najmlađe sugrađane, kako bi novu godinu započeli sa osmehom i prazničnom čarolijom darivanja.

Prijava za besplatne novogodišnje paketiće za decu rođenu od 2015. do 2025. godine godina počinje 3. novembra i trajaće dve nedelje, zaključno sa 17. novembrom 2025. godine.

Roditelji ili staratelji mogu izvršiti prijavu na pisarnici opštine, a potrebno je poneti izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi dokument na kome se vidi uzrast deteta. Ova prijava se odnosi na decu u samoj Beloj Crkvi, a u naseljenim mestima paketići će se podeliti preko Saveta Mesnih zajednica.

O datumu i vremenu podele novogodišnjih paketića bićete blagovremeno obavešteni.

(Bcinfo)