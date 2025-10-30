Alon Ohel svirao klavir u emisiji: Trenutak koji su čekali dve godine

Pijanista Alon Ohel pojavio se u završnici izraelske satirične emisije “Erec Nehederet“ (“Divna zemlja“), gde je svirao klavir dok je glumačka ekipa izvodila pesmu Davida Broze “Pod nebom“. Njegovo pojavljivanje izazvalo je snažne emocije, jer je u istoj emisiji pre više meseci pevačica Hanan Ben Ari otpevala pesmu posvećenu njemu dok je bio talac palestinskog pokreta Hamas, prenose izraelski mediji.

Voditelj emisije Ejal Kicis istakao je da Ohelov dolazak predstavlja simbolično zatvaranje kruga.

– Prisustvo Alona Ohela zatvara krug od pre osam meseci, kada nam se pevačica Hanan Ben Ari pridružila da otpeva pesmu za njega, tada mladog pijanistu u usponu koji je bio talac Hamasa – rekao je Kicis, podsećajući da je Ohel otet tokom napada na južni Izrael u oktobru 2023. godine, prenosi Times of Israel.

https://twitter.com/i/status/1983648786523046031

Ohel, koji poseduje i srpsko državljanstvo, na scenu je izašao s flasterom preko desnog oka zbog nelečenih povreda zadobijenih tokom napada Hamasa. Tokom nastupa povremeno se osmehivao prateći izvođače, a posebno u trenutku kada su mu se na sceni pridružili roditelji i sestra.

Prema mirovnom sporazumu postignutom na predlog američkog predsednika Donalda Trampa, Ohel je oslobođen 13. oktobra, zajedno sa još 19 preostalih živih talaca, nakon što je više od dve godine proveo u zarobljeništvu u Gazi.

(Objektiv)