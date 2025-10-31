Vučić svim građanima Srbije: Neka sutrašnji dan bude dan koji nas ujedinjuje, ne koji nas razjedinjuje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima naše zemlje. Predsednik je na početrku obraćanja podsetio da je pre godinu dana naša zemlja doživela užasnu tragediju.

– Šesnaest života je izgubljeno usled pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih – jedan život. Svako od njih – član porodice, član zajednice, našeg društva i naše države koja je od tada uzburkana i uzdrmana – kazao je Vučić.

– 16 nevinih duša, koje ništa zgrešile nisu. Ne sluteći šta će se tog dana u petak dogoditi, živeći svoje živote – podsetio je Vučić.

– Sutra ću otići u crkvu da se pomolim Bogu i zapalim sveću za njih. Pozivam sve ljude da to učine, a znam da mnogi hoće. Znam da neki ljudi utehu traže u okupljanjima. Sve dok se to radi na miran način, ja to u potpunosti podržavam. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas hajde da iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima – kazao je predsednik.

– Znam da su neki od vas ljuti što krivci nisu kažnjeni. To je i za mene razočaravajuće iako su takvi procesi komplikovani i traju dugo i u drugim zemljama. Mogu da razumem ljutnju porodica. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor. Važno mi je kako da sprečimo da se tako užasne stvari ponovo dogode ili da bar svedemo šansu za to na najmanju moguću. Posao države je da štiti svoje građane – naglasio je predsednik Vučić.

– Godinu dana posle tog užasnog dana mnogi od nas pravili su velike greške, uključujući i mene. Pokazalo je veliki bes. Sprovodili su nasilje nad tuđom imovinom. U nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari koje mi je žao što sam izgovorio, kako studentima, demonstrantima i drugim ljudima. Izvinjavam se zbog toga. Svoj sam najveći kritičar – kazao je Vučić.

– Želim da se sutra svako od nas osvrne na stvari koje je rekao ili uradio. Znam da ja hoću – naglasio je predsednik.

– Moja istinska želja je da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem. Istinska pravda mora da bude zadovoljena, ali ne na ulicama – kazao je Vučić.

– Istina koja je potkrepljena dokazima, to je ona koju bi svi trebalo da budu voljni da prihvate. Neka sutrašnji dan bude dan koji nas ujedinjuje, ne koji nas razjedinjuje. Sutra ne treba da bude dan koji će da nas razdire, već da nas ujedini u tuzi. Posle sutrašnjeg dana, hajde da pokušamo još jednom sa dijalogom u društvu. Oni koji žele da protestuju mogu to i da nastave, ali sa više poštovanja prema svojim sunarodnicima neistomišljenicima. Još jednom pozivam one koji protestuju da učestvuju u debatama, ne kroz ultimatume, već kao deo razgovora – naglasio je Vučić.

– Hajde da dan nakon sutra već razmišljamo ponovo o dijalogu. Nas čekaju veliki izazpvi. Stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo se urušavaju u današnjem svetu. Događaju se tektonske promene. I mi na sve to moramo da pružimo najbolji odgovor, zajedno i ujedinjeno. Uprkos svemu, Srbija će opstati, u to ne sumnjam, ali da li će napredovati – to zavisi od svih nas. Imaćemo manje energije koju ćemo da upotrebimo za rast naše zemlje – apelovao je Vučić.

– Još jednom bih uputio iskreno saučešće porodicama poginulih. Njihovim porodicama želim da nađu utehu na svaki način na koji mogu iako znam da nikada neće biti ni dovoljno snage ni prave utehe. Čuvaćemo sve te duše i sva ta voljena imena u našim srcima. Bog da im dušu prosti i podari carstvo nebesko. Živela Srbija – rekao je predsednik Vučić.

