Pijanista Tord Gustavsen otvorio 28. Pančevački džez festival

Dvadeset osmo izdanje Pančevačkog džez festivala počelo je koncertom norveškog pijaniste Torda Gustavsena, kao i nastupom kvarteta „Serbian All Stars“. U nastavku festivala, do 2. novembra, ljubitelje džeza očekuje još četiri nastupa vrhunskih stranih i domaćih muzičara, prenosi RTV Pančevo.

Počeo je 28. Pančevački džez festival. Prvo veče ove eminentne muzičke manifestacije, koja u našem gradu već gotovo tri decenije okuplja brojne ljubitelje džez zvuka otvoreno je nastupom višenagrađivanog pijaniste i kompozitora Torda Gustavsena. U nastavku programa publika je imala priliku da uživa uz kvartet „Serbian All Stars“, čiji muzički projekat „Past, Present and Future“ spaja tradiciju i savremeni izraz domaće džez scene.

Pored stalne postavke kvarteta, profesora Fakulteta muzičke umetnosti, na sceni su se našli i mladi muzičari koji svojim radom nastoje da predstave raznovrsnost i vitalnost džeza u Srbiji.

: Drugo i treće festivalsko veče takođe će obeležiti bogat muzički program, uz nastupe izuzetnih umetnika koji oblikuju savremenu svetsku i domaću džez scenu. Muzički spektakl zatvara se 2. novembra, koncertom Danilo Perez trija, kao i poljskog kvarteta Siema Ziemija.

(Pančevac)