Fond PIO: Paketi pomoći za još 8.500 najugroženijih penzionera u Srbiji

13:00

03.11.2025

Za ovu nabavku biće odvojeno nešto više od 18 miliona dinara, a novac će biti upotrebljen za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Pakete će, kako je objašnjeno na sajtu Fonda PIO, dobiti penzioneri koji su se prijavili ali u prvoj raspodeli, završenoj krajem jula, nisu primili pomoć. Fond PIO je ove godine već obezbedio pakete solidarne pomoći za više od 85.000 penzionera kojima je potreban ovakav vid podrške.

Obezbeđivanjem i dodatnih paketa pomoći za korisnike sa najnižim primanjima, ovaj vid društvenog standarda će iskoristiti oko 95.000 penzionera, što je za gotovo 35.000 više nego prethodne godine.

(Pančevac)

