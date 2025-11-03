Javni pozivi za subvencije za energetsku sanaciju domaćinstava u naredna dva meseca

Maja Vukadinović izjavila je danas da će u naredna dva meseca biti raspisani javni pozivi za subvencije za energetsku sanaciju u domaćinstvima u 149 gradova i opština u Srbiji.

Vukadinović je rekla da subvencije pokrivaju 50 do 65 odsto troškova investicije za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima.

„Očekujemo da najmanje 10.000 domaćinstava na ovom javnom pozivu kroz mere energetske sanacije smanji potrošnju energije, a time i svoje račune, ali i da povećaju komfor u svojim kućama i stanovima.

Takođe nastavljamo sa ulaganjem u energetsku sanaciju javnih objekata u lokalnim samoupravama, a na poslednjem javnom pozivu sredstva su dobila 43 projekta, među kojima su više od trećine škole i vrtići“, rekla je Vukadinović na otvaranju 20. Međunarodnog sajma energetike na Beogradskom sajmu.

Ona je istakla da su država i lokalna samouprava izdvojile 3,4 milijarde dinara za povećanje energetske efikasno.

„Ovim programima istovremeno stimulišemo i lokalnu privredu, jer radove najčešće izvode domaće građevinska preduzeća“, rekla je ona.

(tanjug)