Na levoj obali Dunava uskoro niče mini-luka

Agencija za upravljanje lukama podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje terminala za rasute terete nove luke u Beogradu.

Reč je o lokaciji u Krnjači, gde će biti izgrađen jedan od dva planirana terminala u okviru lučkog područja nove luke na Dunavu.

Osim terminala u Krnjači, novi glavni lučki kompleks Beograd će dobiti i uzvodno od Pupinovog mosta, takođe na banatskoj strani reke.

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izradile su firme ECOlogica URBO iz Kragujevca i Ehting iz Beograda. Urbanističkim projektom obuhvaćena je površina od oko 57,9 hektara.

Planirani terminal za rasute terete biće otvorenog tipa, sa operativnom obalom dužine 630 metara i šest pretovarnih mesta (vezova) ukupne dužine 105 metara, piše eKapija.

U okviru projekta predviđena je izgradnja operativne obale i nasutog prostora terminala, deponija sa sirovim materijalom, podterminala za separaciju peska i šljunka, podterminala za agregat za beton i baze za beton i asfalt, upravne zgrade sa kontrolom kolskog ulaza i zgradom uz vagu, objekata za lučke operatere, trafostanice i priključnog razvodnog postrojenja, saobraćajnih površina i parkinga, koridora za prolaz železničkog koloseka prema PDR-u luke, kao i zelenih površina.

Upravna zgrada biće spratnosti P+1, sastavljena od 18 kontejnerskih jedinica, sa kancelarijama, prostorijama za video-nadzor i salom za sastanke.

U zaleđu vezova biće izgrađeno 12 zgrada za lučke operatere, što predstavlja maksimalan broj mogućih operatera na lokaciji.

Lokacijski uslovi za projekat izdati su krajem 2024. godine, dok su nedavno izabrane firme koje će vršiti tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu.

Na tenderu koji je Agencija za upravljanje lukama raspisala početkom jula, pobedu su odneli Saobraćajni institut CIP, Axis građevinski biro iz Sremske Kamenice i Statik iz Kovina, kao jedini ponuđači.

Izgradnja kompleksa planirana je u dve faze. U prvoj će biti završeni ključni infrastrukturni elementi poput operativne obale, terminala, upravne zgrade, kolskog ulaza i interne infrastrukture, dok će u drugoj fazi, po završetku prve, uslediti izgradnja objekata lučkih operatera u skladu s potrebama i dinamikom aktiviranja celokupnog kompleksa.

Vrednost investicije procenjuje se na oko 83,4 miliona evra, podseća eKapija, a planirano je da gradnja započne ove godine i bude završena do 2027. godine.

