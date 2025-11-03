Glogonjska jesen, manifestacija u slavu kupusa

Glogonj je i ove godine bio domaćin tradicionalne, 18.po redu Kupusijade, u okvir umanifestacije „Glogonjska jesen“ koja je okupila brojne goste i izlagače u znaku promovisanja kupusa ,ali i ostalih povrtarskih proizvoda.

Tradicionalna manifestacija, posvećena “kralju” jeseni – kupusu, održana je na glogonјskom pijаčnom trgu i privukla je veliki broj posetilaca. Zvaničan program otvoren je uvodnom rečju predsednika Mesne zajednice Glogonj Slavka Jovanovskog, nakon čega je usledio raznovrstan kulturno-umetnički program, prenosi RTV Pančevo.

Osim degustacije proizvoda i nadmetanja za najbolju pitu, manifestacija je pružila priliku poljoprivrednim proizvođačima da prodaju svež kupus i drugo povrće. Brojna udruženja žena predstavila su svoje proizvode na tezgama.

Pored takmičenja za najbolju pitu, žiri je imao zadatak da izabere i najkreativnije uređenu tezgu, pa su žene iz udruženja sa velikom pažnjom uredile svoje izložbene prostore.

Osamnaesta Kupusijada još jednom je pokazala da je ovo događaj koji uspešno spaja tradiciju, kulinarstvo i zajedništvo.

