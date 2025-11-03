Mačak prestupnik: Vlasnica kažnjena sa 1.250 evra, njen ljubimac odlazio u štetu kod komšije

Udruženje za zaštitu životinja (SPA) strahuje da bi ovaj slučaj mogao da postane pravni presedan. Remi se, prema sudu u Bezijeu, smatra prestupnikom.

Sudija je osudio njegovu vlasnicu da plati 1.250 evra na ime odštete i sudskih troškova zbog njegovog lutanja po komšijinom imanju.

Presuda predviđa i dodatnu kaznu od 30 evra svaki put kada mačak ponovo pređe ogradu.

Mačak je optužen da je napravio štetu na imanju koje nije njegovo – između ostalog, za tragove šapa na fasadi koja se sušila, mokrenje po jorganu i obavljanje nužde u komšijinom vrtu, prenosi 021.

Komšija, poznat po svojoj sklonosti da se obraća sudu, tvrdi da je Remi ponovio iste „prestupe“, što je dovelo do nove sudske tužbe protiv vlasnice, uz pretnju novom kaznom od 2.000 evra, a postoji mogućnost i da se kazna po svakom „upadu“ poveća na 150 evra.

Ako bi se nastavila primena logike suda u Bezijeu, to bi moglo da otvori vrata zabrinjavajućem presedanu koji bi ograničio slobodu mačaka da se slobodno kreću u krugu od oko kilometar oko svog doma.

To bi ujedno otvorilo i nove mogućnosti za komšijske sukobe.

Dominik Valdije, koja volontira u udruženju „Mačke iz Marseljana“, nalazi se u sudskom vrtlogu iz kog jedva može da se izvuče. Njen prvi advokat je ubedio da ne ulaže žalbu, iako je optužnica bila slaba zbog nedostatka ozbiljnih dokaza koji bi jasno identifikovali „krivca“.

– Od presude, Remija držim u kući. To je veoma teško. Ugojio se i postao agresivan. Ne smem ni da ga pustim u svoj vrt, plašim se da ne preskoči ogradu. Kao da mu je izrečena kućna kazna – neka vrsta zatvora, dvostruka kazna – dodaje ona.

SPA upozorava da bi ova presuda mogla da obeshrabri ljude da udomljavaju mačke.

– Ovo nije samo nekakva šaljiva komšijska svađa. Radi se o ozbiljnom pitanju. Domaća mačka, naročito ako živi u kući, ima prirodnu potrebu da istražuje okolinu. Ako bi ovaj slučaj postao presedan, nesumnjivo bi usporio tempo udomljavanja mačaka. Ko bi se usudio da udomi životinju ako postoji rizik da bude osuđen na plaćanje kazni zbog njenog kretanja? Niko – rekao je Gijom Sančez, generalni direktor SPA, koji ne krije zabrinutost.

U komšiluku Dominik Valdije nalaze se uglavnom male kuće sa vrtovima i vest je razljutila mnoge vlasnike mačaka.

– Kako je to uopšte moguće? Ovde mačke slobodno idu iz dvorišta u dvorište. To je poznata stvar. Ako ih neko ne želi, dovoljno je da ih otera i one se više ne vraćaju. Osim toga, te mačke su korisne jer ubijaju pacove. Ne brojim više koliko su mi ih doneli – kaže Natali, vlasnica četiri mačke, od kojih je jedna pre nekoliko meseci ranjena iz vazdušne puške.

Dominik i Anri, komšije koje podržavaju Remijevu vlasnicu, ističu da sutra „ovaj izopačeni sistem može da pogodi svakoga od nas i otvara vrata zlonamernim stanarima koji ne vole životinje“.

