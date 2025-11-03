16 medalja za karatiste Agrobanata Plandište

Takmičari KK „AGROBANAT“ Plandište, na Kupu Vojvodine za poletarce, pionire i nade osvojili su 8 zlatnih, 3 srebrne i 5 bronzane medalje

Takmičari karate kluba „AGROBANAT“ Plandište, su u nedelju nastupili na Kupu Vojvodine za poletarce, pionire i nade i tom prilikom zabeležili odličan rezultat osvajanjem 16 medalja, (zlatnih 8, srebrnih 3 i bronzanih 5).

Kup Vojvodine koji je održan u nedelju 02 novembra u Inđiji okupio je sve takmičare koji su na ovom takmičenju borili plasman za predstojeći Kup Srbije, tako da je konkurencija u svakoj kategoriji bila na zavidnom nivou.

Zlatne medalje osvojili su: Una Majkić u kategoriji ženskih nada 2013 godište B klasa, Nađa Babić u kategoriji ženskih nada 2012 godište APS i C klasa, Suzana Privracki u kategoriji ženskih nada 2012 godište E klasa, Mihalj Halas u kategoriji pionira 2015 godište APS i C klasa, Branko Mladenovski u kategoriji pionira 2014 godište B klasa, i kata tim pionira u sastavu (Mladenovski Branko, Ćurčić Dušan i Halas Mihalj).

Srebrne medalje osvojili su: Branko Mladenovski u kategoriji pionira 2014 godište APS klasa, Ćurčić Dušan u kategoriji pionira 2014 godište B klasa, Mikša Paula Petra u kategoriji poletaraca 2017 godište C klasa.

Bronzane medalje osvojili su: Majkić Una u kategoriji ženskih nada 2013 godište APS klasa, Rosić Nađa u kategoriji ženskih nada 2013 godište E klasa, Balo Iva u kategoriji pionirki 2015 godište C klasa, kata tim nada u sastavu (Majkić Una, Mladenovski Branko, Babić Nađa i Privracki Suzana), i kata tim poletarki u sastavu (Mikša Paula Petra, Mikša Lena, Nikola Iva i Taševski Dina).

Pored osvajača medalja, na kupu Vojvodine su nastupili i najmlađi takmičari karate kluba kojima je ovo bio prvi izlazak na tatami. Prelepo ih je bilo gledati, kako u svojim malenim kimonima stiču nova iskustva. Odlične nastupe su imali: Borojević Aleksandar, Nikola Mihajlo i Mak Adrijan.

Po završetku ovog takmičenja, klub već narednog vikenda očekuje prvenstvo Balkana za kadete, juniore i mlađe seniore koje se ove godine održava u Rijeci, Republika Hrvatska.

(Pančevac)